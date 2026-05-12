SON DAKİKA... Etkin pişmanlık başvurusu yapmıştı: Özkan Yalım ek ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'nde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uşak Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiaları ile ilgili 27 Mart'ta soruşturma başlatmış, ilk dalga operasyonda Belediye Başkanı Özkan Yalım gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Yalım ardından görevden uzaklaştırılmıştı.

YENİ EK İFADE TALEBİNDE BULUNDU

Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında ifade vermişti. Yalım'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yeni bir ek ifade verme talebi üzerine Çağlayan Adliyesine getirildiği öğrenildi.

