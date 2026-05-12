SON DAKİKA HABERİ | Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti’ye katıldı: Başkan Erdoğan rozetini taktı

Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

AK Parti'ye yeni katılanlara rozet takacağız. Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar Belediye Başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

81 vilayetimizi nasıl ayrım yapmadan kucaklıyorsak, ülkesine, milletine, şehrine samimiyetle hizmet etmek isteyenleri de partimizin saflarına dahil ediyoruz.

CHP yönetimi yanlışı daha büyük yanlışla telafi etmeye çalışmaktadır. Bu ucuz politikadır, kullanım ömrü çoktan dolmuştur, CHP, fitne üretmeye harcadığı enerjiyi kendi yanlışlarını önlemeye ayırmalıdır.

Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. CHP yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi artık bırakmalı, başkalarını suçlama kurnazlığından biran önce vazgeçmelidir.

BURCU KÖKSAL'DAN İLK MESAJ

AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, "Ailenin kutsallığına inananlarla aynı yolda yürüyeceğim" dedi. Köksal, "Hayırlı uğurlu olsun" mesajını verdi.