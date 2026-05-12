  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • Son Dakika | Özgür Özel'in yakın arkadaşı Demirhan Gözaçan'a gözaltı! Özkan Yalım'ın ifadeleri sonrası harekete geçildi

Son Dakika | Özgür Özel'in yakın arkadaşı Demirhan Gözaçan'a gözaltı! Özkan Yalım'ın ifadeleri sonrası harekete geçildi

Son dakika haberi: Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) önceki dönem Manisa il yöneticilerinden Demirhan Gözaçan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sabaha karşı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yakın arkadaşı olan Gözaçan'ın evinde ve aracında arama yapıldığı öğrenildi.

Son Dakika | Özgür Özel’in yakın arkadaşı Demirhan Gözaçan’a gözaltı! Özkan Yalım’ın ifadeleri sonrası harekete geçildi
Deniz YUSUFOĞLU

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde yer alan, Özgür Özel adına 1 milyonu aldığı iddia edilen CHP'nin Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uşak Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Özkan Yalım gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Yalım ardından görevden uzaklaştırılmış, geçtiğimiz günlerde ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmuştu.

Son Dakika | Özgür Özel’in yakın arkadaşı Demirhan Gözaçan’a gözaltı! Özkan Yalım’ın ifadeleri sonrası harekete geçildi

1 MİLYONU TESLİM ALAN KİŞİ DEMİRHAN GÖZAÇAN

Özkan Yalım, etkin pişmanlık ifadesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kurultay öncesi poşet ve çantalarla toplam 1 milyon 200 bin TL verdiğini itiraf etmişti. Yalım'ın, "1 milyon TL parayı Denizli'de, CHP il başkanlığı binası yakınında, Özgür Özel'in yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirhan isimli şahsa, yine Özgür Özel'in talimatıyla çanta içerisinde nakit olarak teslim ettim" dediği kişinin CHP'nin Manisa İl Başkanı Demirhan Gözaçan olduğu ortaya çıktı.

MANİSA'DA GÖZALTINA ALINDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yakın arkadaşı ve adete kara kutusu olan Gözaçan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Milyonları teslim alan Gözaçan'ın evinde ve aracında arama yapıldığı öğrenildi. Şüpheli İstanbul'a getiriliyor.

Son Dakika | Özgür Özel’in yakın arkadaşı Demirhan Gözaçan’a gözaltı! Özkan Yalım’ın ifadeleri sonrası harekete geçildi

ÖZKAN YALIM'IN İTİRAFLARI

Etkin pişmanlıktan yararlanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, ifadesinde 2023 yılındaki CHP Kurultayı öncesinde Özgür Özel'e toplam 1 milyon 200 bin TL nakit para verdiğini söyledi. Yalım, paranın 200 bin lirasını Özel'in Manisa'daki evinin bahçe duvarına poşet içinde bıraktığını, 1 milyon TL'yi ise Denizli'de CHP il başkanlığı binası yakınında Özel'in yakın arkadaşı olarak bildiği Demirhan isimli şahsa çanta içinde teslim ettiğini belirtti.

Son Dakika | Özgür Özel’in yakın arkadaşı Demirhan Gözaçan’a gözaltı! Özkan Yalım’ın ifadeleri sonrası harekete geçildi

Yalım ayrıca Özel'in babası adına ayrılan bir aracın yaklaşık 180 bin TL fiyat farkını da kendisinin ödediğini beyan etti. İtiraflarına devam eden Yalım, Özel'in kullanımına tahsis edilen Mercedes V300 marka makam aracının VIP'e dönüşüm işlemlerinin İstanbul'da bulunan Dizayn Oto tarafından yapıldığı, bu işlemlerin Uşak Belediyesi tarafından 170 bin Euro + KDV ödeme yapıldığını hatırladığını kaydetti. Yalım ayrıca, 2022 yılında Özel'in kızına ve eşine birer hediye çanta gönderdiğini, daha sonra Özel'in kendisinden bir çanta daha istediğini ve bu çantayı sevdiği bir kadına hediye edilmek üzere istediğini söyledi.

Son Dakika | Özgür Özel’in yakın arkadaşı Demirhan Gözaçan’a gözaltı! Özkan Yalım’ın ifadeleri sonrası harekete geçildi

Ayrıca 2019 yılında aldığı ve değeri o dönem 5-6 bin TL civarında olan bir saatin Özel tarafından beğenilmesi üzerine aynı saatten bir tane daha alıp kendisine hediye ettiğini belirtti. Özkan Yalım, Uşak'taki Yalım Garden Otel'de Özel ve kurmaylarının defalarca konakladığı, ancak emniyet bildiriminden kaçınmak ve ücret ödememek adına hiçbir kayıt açılmadığı belirtildi. Bu durumun, "kayıt dışı siyasi ilişki ağını" gizlemek amacıyla yapıldığı değerlendiriliyor.

#SON DAKİKA #SON DAKİKA HABERİ #ÖZGÜR ÖZEL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!