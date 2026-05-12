Son Dakika | Özgür Özel'in yakın arkadaşı Demirhan Gözaçan'a gözaltı! Özkan Yalım'ın ifadeleri sonrası harekete geçildi
Son dakika haberi: Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) önceki dönem Manisa il yöneticilerinden Demirhan Gözaçan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sabaha karşı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yakın arkadaşı olan Gözaçan'ın evinde ve aracında arama yapıldığı öğrenildi.
Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde yer alan, Özgür Özel adına 1 milyonu aldığı iddia edilen CHP'nin Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uşak Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Özkan Yalım gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Yalım ardından görevden uzaklaştırılmış, geçtiğimiz günlerde ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmuştu.
1 MİLYONU TESLİM ALAN KİŞİ DEMİRHAN GÖZAÇAN
Özkan Yalım, etkin pişmanlık ifadesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kurultay öncesi poşet ve çantalarla toplam 1 milyon 200 bin TL verdiğini itiraf etmişti. Yalım'ın, "1 milyon TL parayı Denizli'de, CHP il başkanlığı binası yakınında, Özgür Özel'in yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirhan isimli şahsa, yine Özgür Özel'in talimatıyla çanta içerisinde nakit olarak teslim ettim" dediği kişinin CHP'nin Manisa İl Başkanı Demirhan Gözaçan olduğu ortaya çıktı.
MANİSA'DA GÖZALTINA ALINDI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yakın arkadaşı ve adete kara kutusu olan Gözaçan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Milyonları teslim alan Gözaçan'ın evinde ve aracında arama yapıldığı öğrenildi. Şüpheli İstanbul'a getiriliyor.
ÖZKAN YALIM'IN İTİRAFLARI
Etkin pişmanlıktan yararlanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, ifadesinde 2023 yılındaki CHP Kurultayı öncesinde Özgür Özel'e toplam 1 milyon 200 bin TL nakit para verdiğini söyledi. Yalım, paranın 200 bin lirasını Özel'in Manisa'daki evinin bahçe duvarına poşet içinde bıraktığını, 1 milyon TL'yi ise Denizli'de CHP il başkanlığı binası yakınında Özel'in yakın arkadaşı olarak bildiği Demirhan isimli şahsa çanta içinde teslim ettiğini belirtti.