Son Dakika | Özgür Özel’in yakın arkadaşı Demirhan Gözaçan’a gözaltı! Özkan Yalım’ın ifadeleri sonrası harekete geçildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uşak Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Özkan Yalım gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Yalım ardından görevden uzaklaştırılmış, geçtiğimiz günlerde ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmuştu.

1 MİLYONU TESLİM ALAN KİŞİ DEMİRHAN GÖZAÇAN

Özkan Yalım, etkin pişmanlık ifadesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kurultay öncesi poşet ve çantalarla toplam 1 milyon 200 bin TL verdiğini itiraf etmişti. Yalım'ın, "1 milyon TL parayı Denizli'de, CHP il başkanlığı binası yakınında, Özgür Özel'in yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirhan isimli şahsa, yine Özgür Özel'in talimatıyla çanta içerisinde nakit olarak teslim ettim" dediği kişinin CHP'nin Manisa İl Başkanı Demirhan Gözaçan olduğu ortaya çıktı.

MANİSA'DA GÖZALTINA ALINDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yakın arkadaşı ve adete kara kutusu olan Gözaçan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Milyonları teslim alan Gözaçan'ın evinde ve aracında arama yapıldığı öğrenildi. Şüpheli İstanbul'a getiriliyor.