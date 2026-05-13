Ağaç ve Peyzaj AŞ soruşturmasında 12 tutuklama
İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden "kurgusal ihale sistemi" kurularak kamu zararına neden olunduğu iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 8'i adli kontrolle serbest kaldı. Tutuklananlar arasında Dilek İmamoğlu'nun yeğeni Derya Dağdeviren ile eşi Murat Dağdeviren'in yanı sıra Ağaç AŞ, İBB yöneticileri ve iş insanları da yer aldı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Orhan Yıldırım'ın Derya Dağdeviren ve Murat Dağdeviren arasındaki milyonluk para trafiği dikkat çekti. Orhan Yıldırım'ın Derya Dağdeviren'in banka hesabına 26 ayrı işlemde toplam 1 milyon 896 bin TL, Derya Dağdeviren'in, Orhan Yıldırım'ın hesabına tek seferde 50 bin TL, Yıldırım'ın, Murat Dağdeviren'e 47 ayrı işlemde toplam 2 milyon 865 bin TL, Murat Dağdeviren'in ise Orhan Yıldırım'a 4 işlemde toplam 860 bin TL aktardığı kaydedildi. Şüpheliler arasındaki görüşmeler ve banka hareketleri detaylı şekilde inceleniyor.