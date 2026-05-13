AYM Başkanı Özkaya, Çin Yüksek Halk Mahkemesi heyetiyle bir araya geldi

Kabulde, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili İrfan Fidan ve Genel Sekreter Murat Azaklı ile Yargıtay Genel Sekreteri Mehmet Fatih Belviranlı da yer aldı.

Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Özkaya, Yargıtay Başkanlığının daveti üzerine Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Çin Yüksek Halk Mahkemesi Başkan Yardımcısı Shen ve beraberindeki heyetle makamında bir araya geldi.

"HUKUK SİSTEMLERİNİN GELİŞİMİNE ÖNEMLİ KATKILAR SUNUYOR"

Çin Yüksek Halk Mahkemesi Başkan Yardımcısı Shen Liang ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Özkaya, yüksek yargı kurumları arasındaki karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının hukuk sistemlerinin gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Özellikle yapay zeka ve dijital teknolojilerin yargı hizmetlerinde kullanımının günümüzde anayasa yargısı dahil olmak üzere hukuk alanında yeni imkanlar ve tartışma alanları ortaya çıkardığını, bu süreçte ülkeler arasındaki kurumsal işbirliği ve tecrübe paylaşımının daha da önem kazandığını aktaran Özkaya, bu tür temasların da yargı kurumları arasındaki karşılıklı anlayışın güçlendirilmesine katkı sunduğunu kaydetti.

Özkaya, temmuz ayında Çin Yüksek Halk Mahkemesine gerçekleştirilmesi planlanan ziyaretin de iki ülke yüksek yargı kurumları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat olacağını ifade etti.