Belediye meclisinden yayına CHP yasağı!
Her fırsatta demokrasiden, ifade özgürlüğünden, haktan, hukuktan bahseden CHP, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin İzmir'in kronikleşmiş sorunlarını kameralar karşısında kent gündemine taşımasından rahatsız oldu. İZBB Başkanı Cemil Tugay'ın talimatı ile meclis oturumlarının canlı yayınlanmasına sınırlama getirildi. Yasaklar bununla da sınırlı kalmadı. Gündeme alınan önergelerle komisyondan gelen raporların görüşülmesi sırasında daha önce sınırsız olan konuşma sayısı, bir olumlu, bir de olumsuz görüş olmak üzere 3'er dakika ile sınırlandırıldı. Buna gerekçe olarak da Tugay'ın AK Parti Grup Başkan Vekiline söz vermemesi sonucu yaşanan arbede gösterildi. İfade ve düşünce özgürlüğüne yasak getiren önergeler CHP'li Meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.