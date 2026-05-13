Bolu Belediyesi’ne 5’inci dalga operasyonu

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bolu Belediyesi'ne yönelik 5'inci dalga operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında, jandarma ekipleri, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Satın Alma Birimi ve Bol-Tur A.Ş.'de arama gerçekleştirdi. Soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda evrak mercek altına alındı.

İDDİANAME MAHKEMEDE

Öte yandan tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında hazırlanan 178 sayfalık iddianame, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı müşteki kurumlar arasında yer aldı. Sanıklara "rüşvet", "irtikap", "dolandırıcılık" ve "Vakıflar Kanunu'na muhalefet" suçlamaları yöneltildi.