Casusluk davasında ara mütalaa: Sanıkların tutukluluk hallerinin devamı talep edildi
İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'ın 'siyasal casusluk' suçlamasıyla Silivri'de yargılandığı davada ara mütalaa açıklandı. Duruşma savcısı mütalaasında; eksik hususların giderilmesini ve sanıkların üzerine atılı suç bakımından kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunduğundan, adli kontrolün yeterli olmayacağından sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.
Yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart 2025'te tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu hakkında casusluktan soruşturma başlatılmıştı. Casusluktan tutuklanan Hüseyin Gün'ün incelenen dijital materyallerinde, 2019 yerel seçim kampanyasında işbirliği yapmak ve seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırılması nedeniyle Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve TELE1 kurucusu Merdan Yanardağ hakkında tutuklama kararı verilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyle İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisleri istendi. Hazırlanan iddianame, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından dava, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda görülmeye devam ediyor. Davanın 3. gününde duruşma savcısı mütalaasını açıkladı.
TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLMESİ İSTENDİ
Savcılık ara mütalaasında; kullanılan ve ilgili sunucu sağlayıcılarının istenilmesi, İBB uzantılı sistemlere erişim sağlayan kullanıcı IP kayıtlarının tespiti, söz konusu adresler üzerinden hangi kullanıcı hesapları ile giriş yapıldığının erişim tarih ve saat bilgileri ile birlikte tespiti, bu doğrultuda log kayıtlarının istenilmesi, Başkanlık, MİT ve TEM Şube Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı'ndan temin edilen İBB'ye ait kullanılan IP adresleri ve kullanıcı bilgileri ile ilgili olarak iddianamede görsellerde yer alan e-mail adreslerinin gerçek olup olmadığının tespiti, e-mail'lerde adı geçen kişilerin suç tarihlerinde İBB'de çalışıp çalışmadıklarının tespiti, İBB ve GOV.TR uzantılı sistemlere erişim sağlayan kullanıcı IP kayıtları, erişim zaman damgaları, mail oturum kayıtları ve güvenlik log kayıtlarının tespiti, ilgili e-mail hesapları üzerinden İBB GOV.TR uzantılı sistemlere bağlı mail server, VPN, active directory, uzak erişim sistemleri veya diğer kurumsal sistemlere bağlantı sağlanıp sağlanmadığının tespiti, log kayıtlarının incelenerek yetkisiz veri sızıntısı veya hesap ele geçirilmesi bulgularının tespiti, gelen ham verilerin düzenlenerek rapor haline getirilmesinin istenilmesi, iddianamede ve sanıkların dijital inceleme raporlarında yer alan bilgi ve belgelerin devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgiler olup olmadığı yönünde görüş bildirilmesinin istenilmesi, tanıkların dinlenmesi için işlem tesis edilmesi, sanıkların ve sanık müdafilerinin taleplerinin dosyaya katkı sunmayacağının anlaşıldığından reddine karar verilmesi, sanıkların üzerine atılı suç bakımından kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunması, atılı suçun vasfı, kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırları, tutuklu kalınan süre ile atılı suç için kanunda öngörülen ceza miktarına göre tutukluluk süresinin ölçülü olduğu, delil toplama işlemlerinin henüz tamamlanmamış olması, adli kontrollerin bu aşamada yeterli olmayacağının değerlendirilmesi nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olundu.