Cezaevlerinde yeni rehabilitasyon vurgusu

Adalet Bakanlığı, bağımlılıkla mücadeleden meslek kurslarına, psikososyal destek mekanizmalarından sosyal ve sportif faaliyetlere kadar uzanan "bütüncül rehabilitasyon modeli" uygulandığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, ceza infaz kurumlarında hükümlülerin sağlıklı alışkanlıklar kazanmasının, üretken bireyler olarak topluma yeniden kazandırılmasının ve suçtan uzak bir yaşam kurmasının desteklendiği ifade edildi.

"İNSAN MERKEZLİ YAKLAŞIMI GÜÇLENDİRİYORUZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ceza infaz sisteminin "insanı merkeze alan, koruyucu ve rehabilite edici" bir anlayışla güçlendirilmeye devam edildiğini belirtti.

HEDEF: SUÇTAN UZAK, ÜRETKEN VE SORUMLULUK SAHİBİ BİREYLER

Bakan Gürlek açıklamasında, hükümlülerin psikolojik, sosyal ve mesleki açıdan desteklenerek "suçtan uzak, üretken ve sorumluluk sahibi bireyler" olarak yeniden topluma kazandırılmasının hedeflendiğini kaydetti. Psikososyal destek programları, meslek eğitimleri, sanat ve spor faaliyetleri ile manevi rehberlik çalışmalarının bu sürecin temel unsurları arasında yer aldığı ifade edildi.

"TOPLUMSAL HUZURU GÜÇLENDİREN İNFAZ ANLAYIŞI"

Açıklamada ayrıca, "insan onurunu esas alan" yeni nesil infaz yaklaşımının toplumsal huzuru güçlendirmeyi ve yeniden kazanımı öncelemeyi amaçladığı vurgulandı.

