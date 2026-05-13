CHP'de bölünme sesleri: Kılıçdaroğlu cephesi gidişattan rahatsız! İmamoğlu için yolun sonu mu?
CHP'nin şaibeli 39. Olağan Kurultayı sonrası bölünme ve çok başlılık giderek artıyor. 'Yolsuzluk, rüşvet ve suç örgütü' davalarından bıkan milletvekilleri, partinin bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu cephesi, diğer yanda ise partiyi bir arada tutmaya çalışan Özgür Özel yönetimi arasında sıkıştığını açıkça ifade ediyor. CHP'nin içinden son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, partide 60 milletvekilinin gidişattan rahatsız olduğunu belirterek, 'mutlak butlan' kararı ile Kılıçdaroğlu seslerinin yükseldiğini ve düzenli olarak fikir alışverişi yapıldığını açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde şaibeli 39. Kurultay sonrası başlayan tartışmalar giderek derinleşirken, parti kulislerinden gelen Kılıçdaroğlu ve mutlak butlan iddiaları siyasi gündemi yeniden hareketlendirdi.
'MUTLAK BUTLAN' KARARI BEKLENİYOR
Parti içinde motivasyonun düştüğü ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun süreci yakından takip ettiği belirtilirken, mahkemeden çıkması beklenen 'mutlak butlan' kararının köklü değişikliklere yol açması bekleniyor.
Mevcut yönetim ile parti içi muhalefet arasındaki gerilimin de her geçen gün arttığı ifade edilirken konuyla ilgili detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP'den son bilgileri Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında aktardı.
CHP'DE MORAL ÇÖKÜNTÜSÜ
A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP içindeki son durumu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde öncelikli olarak bir moral bozukluğu, bir motivasyon eksikliği çok net biçimde görülüyor; parti içi bölünmeler artık gizlenemez boyuta ulaştı" sözleriyle aktardı.
Yeşiltaş, partinin bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu cephesi, diğer yanda ise partiyi bir arada tutmaya çalışan Özgür Özel yönetimi arasında sıkıştığını vurguladı.
KILIÇDAROĞLU CEPHESİ GİDİŞATTAN RAHATSIZ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun süreci çok yakından takip ettiğini belirten İlter Yeşiltaş, "Kılıçdaroğlu'nun yaşanan iddialardan ve itiraflardan dolayı çok üzgün olduğu, gidişattan hiç memnun olmadığı ve kulislerde 'Böyle gitmez' dediği ifade ediliyor" cümlelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin de bu süreçte sürekli bir araya gelerek bir yol haritası belirlemeye çalıştığı öğrenildi.