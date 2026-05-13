CHP’de bölünme sesleri: Kılıçdaroğlu cephesi gidişattan rahatsız! İmamoğlu için yolun sonu mu?

Yeşiltaş, partinin bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu cephesi, diğer yanda ise partiyi bir arada tutmaya çalışan Özgür Özel yönetimi arasında sıkıştığını vurguladı.

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP içindeki son durumu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde öncelikli olarak bir moral bozukluğu, bir motivasyon eksikliği çok net biçimde görülüyor; parti içi bölünmeler artık gizlenemez boyuta ulaştı" sözleriyle aktardı.

Mevcut yönetim ile parti içi muhalefet arasındaki gerilimin de her geçen gün arttığı ifade edilirken konuyla ilgili detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP'den son bilgileri Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında aktardı.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİ GİDİŞATTAN RAHATSIZ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun süreci çok yakından takip ettiğini belirten İlter Yeşiltaş, "Kılıçdaroğlu'nun yaşanan iddialardan ve itiraflardan dolayı çok üzgün olduğu, gidişattan hiç memnun olmadığı ve kulislerde 'Böyle gitmez' dediği ifade ediliyor" cümlelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin de bu süreçte sürekli bir araya gelerek bir yol haritası belirlemeye çalıştığı öğrenildi.