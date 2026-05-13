  • CHP'de bölünme sesleri: Kılıçdaroğlu cephesi gidişattan rahatsız! İmamoğlu için yolun sonu mu?

CHP'nin şaibeli 39. Olağan Kurultayı sonrası bölünme ve çok başlılık giderek artıyor. 'Yolsuzluk, rüşvet ve suç örgütü' davalarından bıkan milletvekilleri, partinin bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu cephesi, diğer yanda ise partiyi bir arada tutmaya çalışan Özgür Özel yönetimi arasında sıkıştığını açıkça ifade ediyor. CHP'nin içinden son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, partide 60 milletvekilinin gidişattan rahatsız olduğunu belirterek, 'mutlak butlan' kararı ile Kılıçdaroğlu seslerinin yükseldiğini ve düzenli olarak fikir alışverişi yapıldığını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde şaibeli 39. Kurultay sonrası başlayan tartışmalar giderek derinleşirken, parti kulislerinden gelen Kılıçdaroğlu ve mutlak butlan iddiaları siyasi gündemi yeniden hareketlendirdi.

'MUTLAK BUTLAN' KARARI BEKLENİYOR

Parti içinde motivasyonun düştüğü ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun süreci yakından takip ettiği belirtilirken, mahkemeden çıkması beklenen 'mutlak butlan' kararının köklü değişikliklere yol açması bekleniyor.

Mevcut yönetim ile parti içi muhalefet arasındaki gerilimin de her geçen gün arttığı ifade edilirken konuyla ilgili detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP'den son bilgileri Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında aktardı.

CHP'DE MORAL ÇÖKÜNTÜSÜ

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP içindeki son durumu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde öncelikli olarak bir moral bozukluğu, bir motivasyon eksikliği çok net biçimde görülüyor; parti içi bölünmeler artık gizlenemez boyuta ulaştı" sözleriyle aktardı.

Yeşiltaş, partinin bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu cephesi, diğer yanda ise partiyi bir arada tutmaya çalışan Özgür Özel yönetimi arasında sıkıştığını vurguladı.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİ GİDİŞATTAN RAHATSIZ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun süreci çok yakından takip ettiğini belirten İlter Yeşiltaş, "Kılıçdaroğlu'nun yaşanan iddialardan ve itiraflardan dolayı çok üzgün olduğu, gidişattan hiç memnun olmadığı ve kulislerde 'Böyle gitmez' dediği ifade ediliyor" cümlelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin de bu süreçte sürekli bir araya gelerek bir yol haritası belirlemeye çalıştığı öğrenildi.

"MİLLETVEKİLLERİ KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDALAR"

CHP'nin TBMM'deki sandalye dağılımına dikkat çeken İlter Yeşiltaş, "CHP'nin 138 milletvekilinden en az 10-15 tanesi amasız, fakatsız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındalar ve bu tutumlarını açıkça dile getiriyorlar" bilgisini paylaştı. Bu isimlerin düzenli olarak Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Parti içinde sadece görünür bir muhalefetin olmadığını söyleyen İlter Yeşiltaş, "Ses yükseltmeseler de genel merkezin politikalarından rahatsız olan ve gidişatı eleştiren 40 civarında milletvekili olduğu söyleniyor" şeklinde konuştu. Yeşiltaş, bu milletvekillerinin şimdilik sessiz tarafta kalarak beklemeyi tercih ettiklerini ifade etti.

"PARTİ İÇİ MUHALEFET HAZIRLIK İÇİNDE"

Parti içi muhalefetin uzun süredir hazırlık içinde olduğunu belirten İlter Yeşiltaş, "Ankara'da yapılan basına kapalı toplantılarda İBB dosyaları ve devam eden soruşturmaların değerlendirildiği, Özgür Özel'e 'temiz siyaset' mektubu gönderen milletvekillerinin olduğu biliniyor" sözleriyle partideki gizli ajandaları deşifre etti.

"TÜM GÖZLER KURULTAY DAVASINDA"

CHP'de tüm gözler mahkemeden çıkacak karara çevrilmiş durumda. Süreci değerlendiren İlter Yeşiltaş, "Eğer istinaftan 38. Olağan Kurultay için 'mutlak butlan' kararı çıkarsa, kurultay yok hükmünde sayılacak ve Kemal Kılıçdaroğlu önceki yönetimiyle birlikte yeniden göreve gelecek" ifadelerini kullandı. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda partide kartların yeniden dağıtılacağı vurgulanıyor.

İMAMOĞLU İÇİN YOLUN SONU MU?

Kılıçdaroğlu'nun olası dönüşünde nasıl bir tavır sergileyeceğine dair kulis bilgilerini paylaşan İlter Yeşiltaş, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve gelmesi halinde Özgür Özel'i dışlamayacağı ancak aynı durumun Ekrem İmamoğlu için geçerli olmayacağı, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu yönetimindeki bir CHP'de varlık gösteremeyeceği konuşuluyor" dedi.

GENEL MERKEZİN "SALDIRI" SAVUNMASI

Mevcut yönetimin bu iddialara karşı tutumunu da aktaran İlter Yeşiltaş, "Genel merkez tarafı ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir saldırı altında olduğunu savunuyor; hatta bazı milletvekilleri Özgür Özel'in artık genel başkanlıktan liderliğe yükseldiğini iddia ediyor" şeklinde konuştu.

Kulislerde ayrıca her türlü riske karşı bir "yedek parti" hazırlığının yapıldığı iddiaları da sıcaklığını koruyor.

İSİM VERMEDEN KRİTİK "MUTLAK BUTLAN" ÇIKIŞI

CHP'deki liderlik krizini A Haber canlı yayınında değerlendiren Mahmut Övür, Ekrem İmamoğlu'nun hukuki durumu üzerinden partinin geleceğine dair çarpıcı bir öngörüde bulundu. Övür, "Ama mutlak butlan hukuken çıkarsa, ben çalışmayacağını düşünenlerdenim." ifadelerini kullandı. Bu durumun gerçekleşmesi halinde partide yeni bir yol haritasının çizileceğini belirten Mahmut Övür, "Onun öncesinde mutlak butlansız bir CHP yönetimi düşünülüyorsa, bunu kim düşünecek? Özgür Özel düşünecek." şeklinde konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN "KOPUŞ" PLANI MI VAR?

Özgür Özel'in İmamoğlu'nun gölgesinden kurtulma ihtimalini değerlendiren Mahmut Övür, "Mutlak butlan gölgesini partinin üzerinden atmayı düşünecek noktaya gelir mi Özgür Özel, ona bakmak lazım." sözleriyle aktardı. Bu hamlenin siyasi sonuçlarını analiz eden Övür, "O ne demektir? O da şu demektir: İmamoğlu'ndan ve İmamoğlu'nun oluşturduğu ekipten koptu demektir." ifadelerini kullandı.

"GÖZYAŞI DÖKTÜĞÜM GENEL BAŞKANIMA DÖNEYİM"

Parti içinde yaşanabilecek radikal bir rota değişikliğine dikkat çeken Mahmut Övür, Özgür Özel'in zihnindeki muhtemel planı şu sözlerle tarif etti: "Artık şu kararı vermiş olacak Özgür Özel: 'Ya biz İmamoğlu'nun bu süreçten çıkma ihtimali yoktur, mahkum olacaktır. Ben artık partiyi kurtarmak için döneyim, kavgayı bitirmek için de eski genel başkanıma, ağladığım, gözyaşı döktüğüm genel başkanıma döneyim, tekrardan partiyi kurtaralım.'"

Bu ihtimalin siyaseten bir çözüm arayışı olduğunu belirten Övür, buna rağmen Özel'in bu manevrayı yapmasının zor olduğunu dile getirdi.

Siyasetin nabzını tutan Gazeteci Murat Özer, CHP'nin kemikleşmiş yüzde 25'lik seçmen kitlesinin partinin marka değerinden ziyade lidere odaklandığını belirterek çarpıcı bir analizde bulundu.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör

