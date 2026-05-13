FETÖ'nün askeri personel sorumlusu ele geçirildi
Kayseri'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgütün askeri personel sorumlusu 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Numan' kod adlı firari N.K. (31), saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Örgüt içerisinde "örgüt mensubu askeri personel sorumlusu" olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelinin örgütsel haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütlerine yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü bildirildi.