İtirafları geçiştirdi, tehdit diline sarıldı

Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve Özkan Yalım'ın gündemi sarsan itirafları sonrası ne diyeceği merakla beklenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin grup toplantısında yine şaşırtmadı. Skandal nitelikteki itirafları "Partimiz saldırı altında" diyerek geçiştiren Özel, Böcek'in adaylık için istenen 1 milyon euronun teslim edilmesine ilişkin rüşvet trafiğini ise "anket harcaması" veya "bağış" gibi göstermeye çalıştı. Özel, kendisine tahsisli aracın Uşak Belediyesi bütçesiyle VIP'e dönüştürülmesi skandalına ilişkin ise, "Bizi 'Ben hediye ettim' diye kandırmış" ifadelerini kullandı. Özel, AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a tehdidini de sürdürdü.

'TEHDİDİN DANİSKASI ULAN'



"Ona CHP iktidar olunca sakın gelip kapımızda yalvarma dedim. Bu tehditse, daniskasını ediyorum ulan. Daniskasını ediyorum. Hadi bakalım" ifadelerini kullandı. Özel'in sokak ağzıyla konuşması tepki çekti.