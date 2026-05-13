Kanun Mavi Vatandaki menfaatlerimizi koruyacak

Türk denizlerinin Misak-ı Milli'si olarak nitelenen ve "Mavi Vatan Kanunu" olarak da ifade edilen "Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu" için çalışmalar son aşamaya geliyor. Yasanın, yalnızca teknik bir deniz hukuku düzenlemesi değil; Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de Türkiye'nin egemenlik ve yetki alanı iddialarını iç hukuka bağlayan stratejik bir çerçeve olarak öne çıkması hedefleniyor. 1982 tarihli 2674 sayılı Karasuları Kanunu'nun ötesine geçmeyi amaçlayan düzenleme ile kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge (MEB), bitişik bölge ve deniz kaynaklarının korunmasına ilişkin dağınık yapının tek çatı altında toplanması amaçlanıyor. "Çerçeve yasa" eksikliğini gidermesi beklenen teklif, aynı zamanda "Mavi Vatan" doktrininin hukuki altyapısını güçlendirecek kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM), Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu Taslağı kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin olarak bir basın toplantısı düzenledi. DEHUKAM Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Önel, hazırlanan taslağın geniş kapsamlı olacağını belirterek, "Denizleri her alanda değerlendirmek gerekir. Yapılan taslak çalışması da ülkemizin menfaatleri kapsamında genel bir çerçeveyi belirlemektir" dedi. Taslağın kanunlaşmasıyla birçok düzenlemenin hayata geçirileceğini vurgulayan DEHUKAM Müdürü Mustafa Başkara da özel amaçlı deniz alanları ilanına ilişkin yetkileri de kanun vermektedir. Özel statüler ilan edilebilecektir. Türk yetki alanlarına ilişkin düzenlemeye yer verilmektedir. Türkiye'nin deniz yetki alanlarının belirlenmesinde ve buralardaki faaliyetlerin belirlenmesinde kapsayıcı olacaktır" diye konuştu. Türkiye'nin tezlerinin kanunla güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken DEHUKAM Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Acer ise şunları kaydetti: "Türkiye BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf değil. Uluslararası hukukun yazılı olmayan maddelerini bu yasa ile ortaya koymuş olacağız. Bu da elimizi kuvvetlendirecektir. Bu taslağın hazırlanmasındaki esas gaye Yunanistan ile bir sorun çıkarmak değil. Sorunların diyalogla çözülmesi için çaba gösteriyoruz."

TÜRK MİLLETİNE HAYIRLI OLSUN



Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan, "Türkiye bu kanun metnini hazırlarken herhangi bir ülkeyi paranteze alarak bir metin ortaya koymuş değil" ifadesini kullandı. Erhan, şöyle konuştu: "Türk milletinin uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini dikkate alarak yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkan bir metinden söz ediyoruz. Zaten Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatleri var ve bunları da sürdürecek. 'Mavi Vatan Kanunu' Türkiye'ye ve Türk milletine hayırlı olsun."