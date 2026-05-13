Milletimizin istikametinden ayrılmadık

Başkanları Toplantısı'nda konuştu: Türkiye'nin 81 ilinde "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir" düsturuyla çalışan tüm partililere teşekkür ediyorum. Ülkesi ve milleti için hizmetten başka gayesi olmayan böyle bir teşkilatın Genel Başkanı olmaktan duyduğum bahtiyarlığı tekrar ifade ediyorum. Sağdan soldan patlak veren kokuşmuşluk karşısında adı ak, alnı ak, sicili ak böyle bir hareketin mensubu olmanın haklı onurunu yaşıyor; davamıza en küçük bir leke bulaştırmadığınız için sizleri tebrik ediyorum. Bu kutlu yolda milletimizin hayır duasıyla kararlılıkla yürüyoruz.

Biliyorsunuz bu sene partimizin kuruluşunun 25. yılını idrak ediyoruz. 14 Ağustos 2001'de 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' iddiasıyla çıktığımız bu kutlu yolda 25 yıldır aziz milletimizin desteği ve hayır duasıyla hamdolsun kararlılıkla yürüyoruz. Partimizi hedef alan nice saldırılara rağmen sırtımızı önce Hakk'a sonra halka verdik; milletin çizdiği istikametten ayrılmadan işte bugünlere geldik. Çok şükür 25 yıldır aziz milletimizin umudunu boşa çıkarmadan, bize yüklediği ağır mesuliyetin idrakiyle gece gündüz çalışıyoruz. 25. kuruluş yıldönümünü hem partimiz hem de demokrasi ve kalkınma mücadelemiz açısından önemine, anlamına ve tarihimizde temsil ettiği müstesna konuma uygun şekilde değerlendirmek niyetindeyiz. Bir taraftan her günü, her anı hizmet ve eser siyasetiyle geçen 25 yılımızı tekrar hatırlarken, diğer taraftan daha büyük başarılara imza atacağımız ikinci çeyrek asrın vizyonunu ortaya koyacağız. Hem kendimizi sigaya çekecek, nerede eksiğimiz, hatamız varsa tespit edecek, hiçbir komplekse kapılmadan özeleştirimizi cesaretle yapacağız.

Her zaman söylediğim gibi; biz işimize bakacağız, önümüze bakacağız. 25 yılın birikiminin rehberliğinde, gelecek 25 yılda nasıl bir Türkiye görmek istediğimizin yol haritasını şimdiden belirlemeye odaklanacağız. Her birinizden, büyük bir gururla kutlayacağımız 25. yıl etkinliklerimize bu anlayışla yaklaşmanızı bekliyorum. Biz AK Parti olarak; yegâne hedefi, gayesi, amacı millete ve ülkeye hizmet etmek, hizmet üretmek olan bir siyasi hareketiz.



BURCU KÖKSAL'A AK PARTİ ROZETİ

HOŞ GELDİNİZ, SEFALAR GETİRDİNİZ

Erdoğan, konuşmasının ardından CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ile belediye meclis üyelerine parti rozetlerini taktı. Yeni katılımların partiye ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek olan Afyonkarahisar ve Dinar Belediye Başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize 'Aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz' diyorum" ifadelerini kullandı.





KÖKSAL'DAN ÖZEL'E GÖNDERME

Rozeti takılan Burcu Köksal, AK Parti kürsüsünde ilk konuşmasını gerçekleştirdi. Köksal, "Ailenin kutsallığına inanan, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim" dedi.

TÜRKİYE MERKEZLİ DÜŞÜNEN HERKESE KAPIMIZ AÇIK



25 yılda AK Parti'nin Türk siyasetinin merkezi olma vasfının örselenmesine hiçbir şekilde müsaade etmedik. Hayat tarzı, kökeni, meşrebi veya mezhebi ne olursa olsun; Türkiye merkezli düşünen, ilkelerimizi benimseyen herkese kapımızı ardına kadar açtık. Bugün de aynı çizgide siyaset yapmaya devam ediyoruz. 81 vilayetimizin her birini nasıl hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyorsak; ülkesine, milletine hizmet etmek isteyenleri de aynı duygularla saflarımıza katıyoruz.

TÜRK DİASPORASINA SIRTIMIZI DÖNEMEYİZ



Yurtdışındaki 7 milyonu aşkın kardeşlerimiz ile ülkemizde yaşayan 86 milyon vatandaşımız arasında ne fark var? Muhalefet öyle istiyor diye Türk diasporasına sırtımızı dönemeyiz. İster ülkemizde ister yurtdışında, vatandaşlarımızı bağrımıza basamaya devam edeceğiz.

CHP'NİN KİRLİ SİYASETİ BİZİ YOLUMUZDAN AYIRAMAZ



İyice muvazeneyi yitiren CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi kirli yolumuzdan alıkoyamaz. 25 yılın tecrübeleri ışığında Türkiye'nin ve Türk demokrasisinin gelecek çeyrek asrına yön verecek bir tasavvuru, millete umut aşılayacak yeni bir vizyonu şekillendirmenin çabası içinde olacağız. Hizmetle, planla, projeyle, ufukla ve vizyonla işi olmayanların bizi kendi sığ gündemleriyle meşgul etmelerine fırsat vermeyeceğiz.

MEYHANE JARGONUNU BIRAKIN



Siyasi üslubu kişinin aynasıdır. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. CHP yönetimi vatandaşın aklıyla artık alay etmeyi bırakmalı, iftira ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalıydı.

15 TEMMUZ'DA CANINIZI ORTAYA KOYDUNUZ



Milli Mücadele'nin zaferle taçlanmasında, 15 Temmuz ihanetinin bozguna uğratılmasında sizlerin rolü çok büyük. 15 Temmuz gecesi traktör lastiklerini ateşe veren, meydanlara akın eden, milli iradeyi canı pahasına müdafaa eden çiftçilerimize şükranlarımı sunuyorum.