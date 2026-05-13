SON DAKİKA... Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu: 25 kişi gözaltına alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturma çerçevesinde belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri arama ve inceleme yapılırken, 25 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

