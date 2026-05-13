SON DAKİKA… Tanju Özcan’ın ‘irtikap, rüşvet, kurban bağışı’ iddianamesi tamamlandı: 35 dakikalık ’rüşvet kaydı’ da dosyada

"BAĞIŞ TOPLADILAR, KURBAN KESMEDİLER"

İddianamedeki suçlamalardan bir diğeri ise "Kurban Olayı" başlığıyla yer aldı. BOLSEV Vakfı üzerinden 2025 Kurban Bayramı öncesinde "Kurban bağışlarınız ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor" denilerek kampanya başlatıldığı, 34 vatandaştan toplam 845 bin TL toplandığı ortaya çıktı. Ancak toplanan bu paralarla hiçbir kurban alınmadığı ve kesim yapılmadığı ileri sürüldü, şüphelilere "dini duyguları istismar ederek nitelikli dolandırıcılık" suçlaması yöneltildi.

DOSYAYA 35 DAKİKALIK RÜŞVET KAYDI İDDİASI DA GİRDİ

Bolu Belediyesine bağlı şirketten beton almayı reddeden bir vatandaşa yönelik Başkan Özcan'ın, "Başka yerden beton alamazsınız, size beton santrali kurdurtmam" diyerek tehditler savurduğu iddiası da dosyada yer aldı. Ayrıca "Salon Vegas" isimli bir kafenin ruhsat devri için belediyede yapılan toplantıda BOLSEV'e 500 bin TL yardım istendiği, süreçte 100 bin TL nakit para alındığı öne sürüldü. Müştekinin savcılığa teslim ettiği 35 dakikalık ses kaydında para alışverişinin anlatıldığı ve şüphelilerden Mertcan Ay'ın bu parayı aldığını itiraf ettiği kaydedildi.