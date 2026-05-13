Tarihi Ani Köprüsü yeniden yapılıyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'ndeki Türkiye ile Ermenistan arasında Arpaçay Nehri üzerinde bulunan tarihi Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonla yeniden ayağa kaldırılması için süreç başlatıldı. Yeniden ayağa kaldırılacak Ani Köprüsü, İpek Yolu üzerindeki stratejik konumuyla medeniyetler arasında ticaretin ve kültürel etkileşimin simgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından 4 Mayıs'ta Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonuna ilişkin mutabakat zaptı imzalanması, bölge halkını ve tarihçileri de heyecanlandırdı. Bölgede 11-12. yüzyıllarda iki katlı olarak inşa edildiği değerlendirilen köprü, Türkiye-Ermenistan sınırını ayıran Arpaçay Nehri'nin üzerinde yıkılmış halde bulunuyor. Ani, yüzyıllardır uğradığı savaşlar, işgaller ve depremlere rağmen farklı medeniyetlere ait mimari kalıntılarıyla dünya tarihi açısından önemli bir arkeolojik alan. Köprünün yeniden ayağa kaldırılması turizm açısından da önemli.