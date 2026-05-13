Türkiye’ye büyük bir teveccüh var

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde düzenlenen söyleşi programına katıldı. Programda konuşan Bilal Erdoğan, "Sosyal gelişimcilik dediğimiz iş, gençlerin başta kendi kimliklerini, kültürlerini öğrenmesi, yeni nesillere aktarması, kimliğin, kültürün korunması ve toplumların kendi öz kimliklerinde, kültürlerinde kökleşerek gelişmeleri, geleceğe yürümeleridir" dedi.

KÜLTÜRE YABANCI

Bilal Erdoğan, "Türk entelektüelleri 200 yıllık Batılılaşma hezeyanı içerisinde, maalesef kendi kültürlerinden, kimliklerinden, bu toprakları bize vatan yapan değerlerden uzaklaştılar, yabancılaştılar. Onları hakir gördüler, köylü diye yermeye başladılar. Ne kadar teknolojik, ekonomik gelişimleriniz olursa olsun, bu yozlaşma, sorunların kalıcı olmasına, bu ülkenin bir huzur ve refah ülkesi olmasına engel teşkil etmeye devam etti.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 23 yıllık süreçte yeniden bir devlet için millet anlayışına, millet için devlet anlayışına geçiş yapıyoruz. İnsanların devletten korktuğu bir ülkede ben o dönemlerde öğrenci oldum. Bunların neden olduğunu iyi tespit edelim. Yeniden olmaması için de kendi sosyal şekillenmemizi düzenlememiz lazım" diye konuştu.

KİMLİĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM

Erdoğan, "Kendi toprağımıza, kendi kültürümüze, kimliğimize sahip çıkalım. Çünkü biz sahip çıkmaya başladığımız zaman Balkanlar da nefes alacak, Ortadoğu da nefes alacak, Kuzey Afrika da nefes alacak. Türk dünyası da nefes alacak. Şu anda Türkiye'ye, Anadolu'ya inanılmaz bir teveccüh var. Egemen güçlerin dünyayı götürmek istediği yer karanlık. Filistin'de, İran'da olanları görüyorsunuz. Biz sahip çıkar, üzerimize düşeni yaparsak Balkanlar, Ortadoğu, Kuzey Afrika nefes alır" ifadelerini kullandı.