Uluslararası forumda Filistin vurgusu

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı ile Enstitü Soysal'in öncülüğünde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen Dünya Dekolonizasyon Forumu'nun (World Decolonization Forum) ikinci gününde Filistin konusu öne çıktı. Farklı ülkelerden akademisyenler, gazeteciler ve düşünürlerin katıldığı forumda, Filistin meselesinin yalnızca bölgesel bir çatışma değil, küresel güç dengelerini ve uluslararası hukuk sistemini gösteren önemli bir örnek olduğu vurgulandı. Filistin'de yaşananların "yerleşimci sömürgecilik" çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savunan katılımcılar, uluslararası hukukun Filistin konusunda çoğu zaman işlevsiz kaldığını ifade etti. Oturumda söz alan akademisyenler, yalnızca siyasi bağımsızlığın gerçek özgürlük anlamına gelmediğini, ekonomik ve yapısal bağımlılıkların devam ettiğini dile getirdi. İnsan hakları alanındaki çalışmalarıyla bilinen Mireille Fanon Mendes France, dünyanın birçok bölgesinde halkların hâlâ yerinden edilme, ayrımcılık ve insanlıktan çıkarılma sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Filistin'in ise bunun en görünür örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

MEDYA DA GÜÇ MÜCADELESİNİN PARÇASI

Küresel medya düzeninin de ele alındığı forumda konuşmacılar, özellikle Anglo- Amerikan medya yapılarının olayları tek taraflı bakış açısıyla sunduğunu savundu. Güney Afrikalı akademisyen Last Moyo da dijital teknolojilerin aynı zamanda toplumların kendi hikâyelerini anlatabilmesi için yeni fırsatlar sunduğunu belirtti.