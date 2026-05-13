Yalım’dan 1 milyonu teslim almıştı: Özel’in rüşvet kuryesi gözaltında

CHP itirafçı beyanlarıyla sarsılmaya devam ediyor. Belediye başkanlarının tek tek etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak rüşveti itiraf etmeleri gündeme bomba gibi düştü. Görevden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in Özgür Özel'e adaylık için 1 milyon euro verdiklerini itiraf etmelerinin hemen ardından görevden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu.

BAHÇE DUVARINA 200 BİN TL

CHP Kurultayı öncesinde Genel Başkan Özgür Özel'e poşet ve çantalarla toplam 1.2 milyon lira verdiğini itiraf eden Yalım etkin pişmanlık ifadesinde; Özgür Özel'in Manisa'daki evine 200 bin lirayı nasıl götürdüğünü şöyle anlattı: "Eve yaklaşınca Özgür Özel'i WhatsApp'tan aradım. Parayı evin bahçe duvarı üzerine, poşet içerisinde bırakmamı söyledi. Özel tarafından alınmak üzere evin bahçesinin duvarına bıraktım."

Yalım; kalan 1 milyon lirayı ise yine Özel'in talimatıyla çanta içerisinde nakit olarak Denizli'de CHP il başkanlığı binası yakınlarında Özel'in yakın arkadaşı olarak bildiği Demirhan adlı kişiye teslim ettiğini söyledi. Demirhan adlı kişinin CHP'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan olduğu ortaya çıktı. Özel'e yakınlığıyla bilinen ve adeta karakutusu olan Gözaçan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Manisa'da gözaltına alındı. Milyonları teslim alan kurye Gözaçan'ın evinde ve aracında arama yapıldı ve İstanbul'a getirildi. Gözaçan'a söz konusu teslimata ve 1 milyona ilişkin bildikleri sorulacak. Yalım ifadesinde daha önce; Özel'e tahsisli aracın 170 bin Euro + KDV tutarındaki VIP dönüşüm bedelinin belediye şirketi üzerinden ödendiğini, Özel'in babasına alınan aracın farkını ödediğini itiraf etmişti. Bununla kalmayan Yalım, 2022 yılında Özgür Özel'in kızına ve eşine birer hediye çanta gönderdiğini, daha sonra Özgür Özel'in kendisinden bir çanta daha istediğini ve bu çantayı sevdiği bir kadına hediye edilmek üzere istediğini söyledi. Ayrıca 2019 yılında aldığı ve değeri o dönem 5-6 bin TL civarında olan bir saatin Özgür Özel tarafından beğenilmesi üzerine aynı saatten bir tane daha alıp kendisine hediye ettiğini anlatmıştı.