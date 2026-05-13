Yavaş belediyecilik yine yolda bıraktı
Ankara metrosu tam mesai çıkış saatinde 45 dakika çalışmayınca binlerce vatandaş eve dönüş yolunda mağdur oldu. Havalimanına veya otobüs garına yetişemediği için biletleri yanan yüzlerce yolcu da CHP’li belediyeye isyan etti
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda uzun yıllardır sonu gelmeyen kriz silsilesine önceki akşam yeni bir halka daha ekledi. Ankara metrosunda saat 18.00 sularında tüm hatları etkileyen büyük çaplı bir teknik arıza yaşandı. Ekipler büyük krizi yaklaşık 45 dakika boyunca gideremezken, arızanın mesai çıkış saatine denk gelmesi, kaosu bir kat daha artırdı. Krizin başlangıcından 15 dakika sonra istasyon hoparlörlerinden, "Teknik arızadan dolayı servisimiz gecikmeli olarak devam edecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" duyurusu yapıldı. Söz konusu duyuru, yolculardaki öfkenin daha artmasına sebep oldu. İstasyonlardan çıkarak alternatif ulaşım aracı arayışına geçen yolculardan bazılarının otobüs bileti, bazılarının ise uçak bileti yandı.