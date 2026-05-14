ABD’li siyaset bilimci Norton: Toprak gaspı, kaynakların sömürülmesi Filistin mücadelesi ile görünür hale geldi!

ÜNİVERSİTE VE AKADEMİNİN GÜCÜ HALA SINIRLI

Batı'daki üniversitelerin ve medya kuruluşlarının Filistin konusuna yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Norton, akademik çevrelerde öğrenciler ve akademisyenlerin daha açık bir tutum sergilediğini ancak karar verici yapılar üzerinde yeterli güce sahip olmadığını söyledi.

Norton, bununla birlikte son dönemde özellikle lisansüstü öğrenciler arasında artan sendikalaşma hareketlerinin akademide güç dengelerini değiştirebileceğine dikkati çekerek, bu sürecin "akademik ekosistemi önemli ölçüde dönüştürebileceğini" vurguladı.

"DEKOLONİZE DÜŞÜNCE TEK BİR KÜLTÜREL KAYNAKTAN BESLENMEZ"

Dekolonize düşüncenin pratikte nasıl bir karşılığı olacağı sorusuna ise Norton, "bunun henüz tam anlamıyla ortaya çıkmadığı ancak bazı özelliklerinin şimdiden görülebildiği" yanıtını verdi.

Düşüncenin dekolonizasyonunun tek bir kültürel temele sıkışıp kalmaması gerektiğini, aksine çoğulcu bir yapıya kavuşması gerektiğini vurgulayan Norton, "Bu yapının sahip olabileceği özellikleri de görebiliriz. Sadece tek bir kültürel kaynaktan beslenmeyecek, birden fazla kültürel kaynaktan beslenecek. Siyaset hakkında konuşan insanlar, görüşlerini ve fikirlerini kamuoyunda dile getirirken bu farklı kaynaklardan yararlanacak." ifadelerini kullandı. Sosyal medyanın bilgi dolaşımını hızlandırdığını ancak Batı'da bu alanın büyük şirketler ve oligarkların kontrolü altında olduğunu vurgulayan Norton, "Batı'daki sorunlardan biri de sosyal medyanın şirketler ve oligarklar tarafından çok güçlü bir şekilde kontrol edilmesidir. Bunun kırılması gerekiyor." dedi. İstanbul'un küresel bilgi üretim merkezlerinden biri haline gelebileceğine işaret eden Norton, Filistin basınının da bu konuda dikkat çekici bir örnek sunduğunu belirtti. Norton, "Filistin basını iki şeyle dikkati çekiyor; biri olağanüstü cesaretleri, diğeri ise haberi gerçekten üretmeleri." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'un yanı sıra Brezilya ve Arjantin gibi merkezlerin de küresel ölçekte haber ve düşünce üretiminde etkili olabileceğini ifade eden Norton, Türkiye'nin tarihsel ve kültürel mirasının bu açıdan önemli avantaj sağladığını dile getirdi.