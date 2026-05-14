ABD'li siyaset bilimci Norton: Toprak gaspı, kaynakların sömürülmesi Filistin mücadelesi ile görünür hale geldi!
ABD'li siyaset bilimci ve yazar Prof. Anne Norton küresel krizlerin nedenleri ve sömürgecilik mirasının ele alınacağı "World Decolonization Forum" kapsamında önemli değerlendirmelerde bulundu. Filistin mücadelesinin yalnızca jeopolitik bir konu olmadığını, aynı zamanda sömürgecilik, bilgi üretimi ve küresel güç ilişkilerine dair yeni tartışmaların önünü açtığını belirten Prof. Norton, "Ekonomik mülksüzleştirme, toprak gaspı, kaynakların sömürülmesi ve iklim değişikliği sorunları, kısmen Filistin mücadelesi sayesinde görünür hale geldi” diye konuştu.
Pennsylvania Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Norton, küresel krizlerin nedenleri ve sömürgecilik mirasının ele alınacağı "World Decolonization Forum" kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Dekolonizasyon tartışmalarının günümüzde aciliyet kazanmasının iki temel nedeni olduğunu söyleyen Norton, dünyada mevcut güç dengelerinin sarsıldığı bir dönemin yaşandığını ifade etti.
ABD'de devlet şiddeti, Orta Doğu'da İsrail'in yayılmacı politikaları ve eski imparatorlukların güç kaybının dikkati çektiğini belirten Norton, buna karşılık çok merkezli yeni bir dünya ihtimalinin de ortaya çıktığını dile getirdi. Norton, özellikle genç kuşakların farklı bilgi kaynaklarına yöneldiğine değinerek, "Küresel kuzeyde, Batı'da genç nesiller arasında yeni bilgi biçimlerine ve yeni perspektiflere yönelik bir ilgi ve iştah var." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin bu dönüşüm açısından önemli bir merkez olduğunu söyleyen Norton, "Türkiye her zaman kültürün, sanatın ve bilginin üretildiği bir yer oldu. Aynı zamanda (Türkiye) bu bölgenin ekonomik merkezidir. Dolayısıyla, sömürgecilikten arınma hakkında bir konferans düzenlemek için doğal bir yerdir." değerlendirmesinde bulundu.
FİLİSTİN MÜCADELESİ "SİYASETİ YENİ İNSANLARA AÇTI" VURGUSU
Filistin mücadelesinin son yıllarda Batı kamuoyunda daha görünür hale geldiğine işaret eden Norton, "Bence Filistin mücadelesi, daha önce olmadığı kadar Batılılar için görünür hale geldi. Bu trajik, çünkü Gazze'nin yıkımına, hastanelerin bombalanmasına, basına yapılan saldırılara ve elbette milyonlarca ölüye, birçoğu hala enkaz altında olanlara bir yanıt niteliğinde." değerlendirmesinde bulundu.
Filistin mücadelesinin "siyaseti yeni insanlara açtığını" kaydeden Norton, ABD'de Müslüman siyasetçilerin daha fazla görünürlük kazandığını ifade etti.
Norton, ABD'deki yeni Müslüman siyasetçilerin yalnızca Müslüman seçmenlerden değil, her türlü kesimden de destek aldığını söyledi. Filistin mücadelesinin sömürgecilik tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdığını belirten Norton, "Ekonomik mülksüzleştirme, toprak gaspı, kaynakların sömürülmesi ve iklim değişikliği sorunları, kısmen Filistin mücadelesi sayesinde görünür hale geldi." dedi. Batı'da insanların Filistin'e ilişkin bilgilere kendi ana akım medyalarından değil, alternatif kaynaklardan ulaşmaya başladığına dikkati çeken Norton, "Haberler, yayınlar ve dünya jeopolitiğine dair farklı bakış açıları için başka yerlere gidebileceğinizi öğrendiğinizde, bu geri alınamaz ve sömürgecilik karşıtı düşüncenin yayılması için büyük bir umut doğurur." yorumunu yaptı.