Anadolu’nun en büyük festivali

Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İnnoPark işbirliğinde hayata geçirilen TEKNOSEL 2026 Teknoloji Festivali başladı. Gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki yetkinliklerini artırmayı, yenilikçi fikirlerini ortaya koymalarını ve geleceğin teknoloji liderleri olarak yetişmelerini hedefleyen, Anadolu'nun en büyük teknoloji festivalinin ilk aşaması olan robot yarışmaları, ortaokul ve lise düzeyinde bir danışman öğretmen ve iki yarışmacı öğrencinin bulunduğu toplam 587 takım ve 1761 katılımcıyla gerçekleşiyor. Festivalde Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Gazze Temalı Yapay Zekâ Destekli Kısa Film Yarışması da düzenlenecek. Geleceğin tüketen değil üreten nesillerin omuzlarında yükseleceğini vurgulayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Teknoloji sadece kullanılması gereken bir araç değil; geliştirilmesi, yön verilmesi ve hatta yeniden tanımlanması gereken bir güç. Buradaki gençlere baktığımda yarının mühendislerini, bilim insanlarını, yazılımcılarını, girişimcilerini ve hatta dünyaya yön verecek liderlerini görüyorum. Her birinin zihninde filizlenen fikirler, belki bugün küçük bir proje olarak başlıyor ama yarın milyonların hayatını değiştirecek büyük projelere dönüşecek" dedi.