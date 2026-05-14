ANSET’e ikinci dalga: 25 gözaltı

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ANSET ihalelerindeki usulsüzlükler nedeniyle yürütülen 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturma kapsamında aralarında Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Yavuz'un da aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 14'ünün Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı, birinin Keçiören Belediyesi bünyesinde memur olduğu ve ihale süreçlerinde görev aldıkları, birinin ise ihalelere usulsüz teklif veren şirket sahibi olduğu öğrenildi. Soruşturmada, kamu ihalelerine 113 milyon 426 bin lira tutarında kamu zararı tespit edilmişti.

