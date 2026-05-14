Başkan Erdoğan’a Kazakistan’da coşkulu karşılama: İkili ticaret hacminde hedef 15 milyar dolar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Kazakistan'da görkemli bir törenle karşılandı. Erdoğan, temaslarının ilk durağında bugün Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Bağımsızlık Sarayı'nda bir araya gelecek. İki liderin baş başa yapacağı görüşmenin ardından, Türkiye- Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık edilecek. Görüşmelerde iki ülke arasındaki "geliştirilmiş stratejik ortaklık" çerçevesi tüm yönleriyle ele alınacak, siyasi, ekonomik ve bölgesel işbirliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek.

İŞ DÜNYASI BULUŞACAK

Ziyaretin en önemli başlıklarından biri ekonomik ilişkiler olacak. Türkiye ile Kazakistan arasında belirlenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ve enerji alanındaki ortak projeler masada olacak. Bu kapsamda çeşitli alanlarda yeni anlaşmaların ve işbirliği protokollerinin imzalanması bekleniyor.

Ayrıca Erdoğan ve Tokayev'in Türkiye- Kazakistan İş Forumu'na katılarak iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmesi ve yatırım fırsatlarını değerlendirmesi planlanıyor. Kazakistan'da yaklaşık 4 bin Türk sermayeli şirket faaliyet gösteriyor. Erdoğan yarın Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Liderler Zirvesi'ne katılacak.

'ATA YURDA HOŞ GELDİNİZ'

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Astana Nursultan Nazarbayev Havalimanı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından karşılandı. Erdoğan, "Ata yurda hoş geldiniz" sloganları atan çocuklara "Hoş bulduk" karşılığını verdi. Erdoğan ve Emine Erdoğan, "Dombra" şarkısını seslendiren çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu arada Erdoğan'ın uçağına Kazakistan hava sahasında Su-34 tipi savaş uçakları eşlik etti.

BAŞKAN ERDOĞAN: TÜRK-KAZAK İLİŞKİLERİ GÜÇLENEREK DERİNLEŞECEK

Başkan Erdoğan "Bağımsızlığının 35. Yılında Türkiye-Kazakistan İlişkileri" adlı esere önsöz yazdı: Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Comart Tokayev'in dirayetli ve vizyoner liderliğiyle bu ilişkiler, karşılıklı çabalarımız neticesinde farklı bir ivme kazanmıştır.

Katmanlı bir yapı arz eden bu ilişkilerin akademik çerçevede ele alınması geleceğe yönelik yeni fırsat pencerelerinin tespiti bakımından mühimdir. Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek derinleşeceğine olan inancımız tamdır.