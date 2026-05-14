"Önümüzdeki dönemi inşallah Türk Dünyası Yüzyılı yapacağız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki yıllık aranın ardından geldiği Kazakistan'da temaslarını sürdürüyor. Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi Gayrıresmi Zirvesi katılmak üzere geldiği başkent Astana'da bulunan Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı. Törende, Başkan Erdoğan karşılama kıtasını selamladıktan sonra iki ülke milli marşları okundu. Başkan Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, resmi törenin ardından ikili görüşmeye geçti.

YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ ALTINCI TOPLANTISI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Erdoğan, Tokayev ile baş başa görüşmesinin ardından Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na başkanlık etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Geçtiğimiz günlerde idrak ettiğiniz Vatan Savunucuları Günü ve Zafer Bayramı münasebeti ile kardeş Kazak halkını tebrik ediyorum. 15 Mart'taki referandumda halkın büyük desteğini alan yeni anayasanın Kazakistan'a hayırlar getirmesini gönülden diliyorum.

TÜRK DÜNYASI YÜZYILI VURGUSU

Türkiye-Kazakistan ilişkileri, geliştirilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ediyor. Kıymetli kardeşimle görüşmemizde, ticaretten enerjiye, savunma sanayi iş birliğinden ulaştırmaya ve küresel meselelere kadar pek çok konuda verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. Teşkilatımızı kurumsal olarak güçlendirecek imkânların sağlanması noktasında değerli kardeşimle mutabıkız.

Önümüzdeki dönemi Türk Dünyası yüzyılı yapacağız inşallah.

Görüşmede, Dişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ve Binali Yıldırım da yer aldı.