Belçika ile savunmada kritik imza
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Francken, Millî Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirdikleri baş başa görüşme sonrasında heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmelerin ardından Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Belçika Krallığı Savunma Bakanlığı arasında Niyet Mektubu imzalandı. Bakanlar Yaşar Güler ve Theo Francken'in yanı sıra Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Belçika Millî Silahlanma Direktörü Korgeneral Bernard Phaleg de Niyet Mektubu'nu imzaladı. ANKARA