Belçika Savunma Bakanı Francken’den Türk Savunma Sanayii’ne Övgü: Baykar’da gördüklerim akıl almazdı

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Savunma Sanayii Başkanlığı'nda düzenlenen "Türkiye-Belçika Savunma Sanayii Günü" etkinliğinde konuştu. Birçok iş planı ve fırsatı olan girişimcilerle dolu bir odada bulunduklarını vurgulayan Francken, bugün yapılması gereken en önemli şeyin ağ kurmak olduğunu söyledi. Francken, dış ticarette kendisi için en önemli şeyin "bağlantılar ve sözleşmeler" olduğunu ve söz konusu bağlantıların bugün burada bulunduğunu dile getirdi. Belçikalı Bakan, "Bu akşam bazı sözleşmeleri imzalayacağız. Evet, sanırım 7 veya 8 tane. 1 veya 2 tanesi beklemede. Bu gece bir metin ve ortak bir zemin bulup bir anlaşma imzalayacağımızı umuyorum. En önemlisi bu," dedi.

Francken, üç yıl önce NATO Parlamenter Asamblesi (PA) ile birlikte Baykar'ı ziyaret ettiğini hatırlatarak şunları kaydetti: "Baykar'da gördüklerim, tüm o yetkinlikler, yeni teknolojiler, inovasyon, Ar-Ge çalışmaları, azim ve büyüme benim için akıl almazdı. Belçika'ya dönerken meslektaşlarıma şöyle dedim: Geçen hafta gördüklerim gerçekten etkileyiciydi. Türkiye bizden çok ileride, çok önde ve biz de hızlanmalıyız. Biz de ordumuzu, silahlı kuvvetlerimizi modernize etmeli ve daha insansız yeteneklere, inovasyona, silahlı kuvvetlerimizin adaptasyonuna doğru bir değişim yapmalıyız. Bizim de yapmamız gereken bu."

'DRONE GENERALİ ATADIM'

Bu nedenle Savunma Bakanı olduğu dönemde ilk yaptığı şeyin dünyanın ilk "dron generalini" atamak olduğunu anlatan Francken, "Belçika, silahlı kuvvetlerimizi savunma konusunda güçlendiriyor. Bütçemizi yüzde 60 artırıyoruz. Tüm NATO müttefikleri arasında en büyük artışı biz gerçekleştiriyoruz. Ve gelecekte daha da fazlasını yapacağız," diye konuştu. Francken, birçok fırsatın bulunduğunu ve bunları bugün değerlendirmeye başlamayı umduklarını vurguladı.

'TARİHİ BİR ZİYARET'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de yaptığı konuşmada, iki ülkenin savunma sanayileri ile güçleri ve yetenekleri arasında başlayan dostluğun önemine dikkati çekti. Görgün, bu işbirliğinin hem ülkelerin kendi ihtiyaçları hem müttefikler hem de mümkün olduğunca üçüncü pazarlar için bir araya getirilebileceğini anlattı. Konunun ilk olarak her iki tarafın da yer aldığı bir NATO Zirvesi'nde görüşüldüğünü aktaran Görgün, burada karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğuna işaret etti. Görgün, konuk bakanlara ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) olarak sonuçları görmeyi, analiz etmeyi ve en büyük katkıyı sağlamayı umut ettiklerini sözlerine ekledi.