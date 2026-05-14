Bilal Erdoğan, Suriye’de ziyaretlerde bulundu!

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Suriye'de ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Halep Valiliği’ni ziyaret eden Erdoğan, Burada Vali Azzam Garib ile görüşen Erdoğan ve beraberindekiler, fikir alışverişinde bulundu.

Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2026 18:28

Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ve diğer yetkililer ile ilk olarak Halep Valiliğini ziyaret etti.

Burada Vali Azzam Garib ile görüşen Erdoğan ve beraberindekiler, fikir alışverişinde bulundu. Görüşmenin ardından Vali Azzam Garib, Bilal Erdoğan'a Halep Kalesi'nin maketini hediye etti.