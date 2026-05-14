Bilal Erdoğan: “Türkiye dünyanın merkez ülkelerinden biri”

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Halep'te düzenlenen "Ortak Akıl Buluşması" programında konuştu. “Türkiye dünyanın merkez ülkelerinden biri” ifadelerine yer veren Erdoğan, “"Türkiye sadece kendisinin güçlenmesi değil, Türkiye ile birlikte bu insanlık vicdanı ittifakına üye bütün kardeş ülkelerin, bütün gönül coğrafyamızın mensuplarının da müreffeh, istikrarlı, huzurlu, güçlü olması için çalışmak zorundadır." dedi.

Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2026 18:28 Son Güncelleme: 14 Mayıs 2026 21:21

Bilal Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) tarafından Halep'te düzenlenen "Ortak Akıl Buluşması" programında yaptığı konuşmada, Suriye'nin güçlü bir ülke, Türkiye'nin kardeş komşu ülkesi olmasının sadece Suriye'nin değil insanlık vicdanının bir başarısı olacağını söyledi. 8 Aralık 2025'ten bu yana "Suriye için ne yapabiliriz" anlayışıyla çalıştıklarını, yaptıkları bu ziyaretin Türkiye'nin Halep'e olan dostluk elinin daha hızlı ulaşmasına, daha güzel işler yapmasına vesile olacağını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bizim Suriye ile kardeşliğimiz başka şeye benzemez. Böyle lafta, protokolde, diplomaside olan kardeşlikten bahsetmiyoruz. Biz burada kendimizi gerçekten evimizde hissediyoruz. Biz burada kendimizi İstanbul'dan çıkıp Bursa'ya gitmiş kadar yakın bir belde de hissediyoruz. Biz aynı hissi İstanbul'dan çıkıp Üsküp'e gittiğimizde hissederiz. İstanbul'dan çıkıp Saraybosna'ya gittiğimizde hissederiz. İstanbul'dan çıkıp Konya'ya, İstanbul'dan çıkıp Semerkant'a, Buhara'ya, Bakü'ye gittiğimizde hissederiz. Çünkü bizim beraber çarpan kalplerimiz var. Çünkü bizim başkalarının anlamayacağı bir gönül coğrafyamız var kalbimizde ateşi yanan. Onun için biz istiyoruz ki bugün dünyanın bu karanlık zamanında dünya savaşı mı başlayacak. Başka nerede soykırım patlak verecek? Başka nerede ne zulümler devam edecek. Devam eden savaşlar, devam eden zulümler, devam eden soykırımlar ne zaman bitecek belli olmayan bu karanlık dünyada biz hala insanlık vicdanına ittifakının mümkün olduğuna inanıyoruz. Ve elbet Allah'ın inayetiyle galip geleceğine inanıyoruz." Uluslararası Demokratlar Birliği'nin gönül meşalesini ve muhabbet ışığını aydınlık tutan insanların bir araya geldiği bir birlik olduğunu aktaran Erdoğan, Türkiye'nin dünyanın merkez ülkelerinden biri olduğunu ifade etti.