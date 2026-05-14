Dilin kodlarıyla oynadığınız zaman aktarım kopar

Vakıflar Haftası kapsamında düzenlenen "Anadolu STK'ları Buluşması", İstanbul'daki Palet Türk Müziği İlkokulu ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen programda, vakıf temsilcileri okuldaki Türk Müziği Müzesi'ni gezdi. Ardından öğrencilerin hazırladığı dinletide "Yağmur Geçti Kar Geçti", "Cıp Cıp Cücelerim" ve "Burası Çanakkale" gibi eserler seslendirildi.

"KÜLTÜRÜN İHYASINA ÇALIŞIYORUZ"

Programa katılan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan konuşmasında kültürel mirasın korunmasında dilin ve musikinin taşıdığı role dikkat çekti. Erdoğan, "Dilin kodlarıyla oynadığınız zaman bütün aktarımı kesmiş oluyorsunuz" dedi. Türk müziğiyle tanışma sürecini de anlatan Erdoğan, merhum sanatçı Cinuçen Tanrıkorur'un üzerinde büyük etkisi olduğunu söyledi. Erdoğan, "Bir kimliğin, bir kültürün korunmasının ve yeni nesillere aktarılmasının ne kadar hayati olduğunu ondan öğrendim" dedi. Kültürel aktarımın merkezinde dilin bulunduğunu belirten Erdoğan, çocukların 100 yıl önceki Türkçe'yi anlamakta zorlandığını söyledi. Erdoğan, "İngilizce'de, Fransızca'da insanlar yüzlerce yıl önceki metinleri okuyabiliyor. Ama bugün gençlerin Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni bile anlamakta zorlandığını görüyoruz. Dil aslında binlerce yıllık kültürel birikimin sonucudur" dedi.

"BİR ITRİ ÇIKSA FETİH OLUR"

Türk müziğinin köklü geçmişine de değinen Erdoğan, çocukların geleneksel enstrümanları tanımadan büyüdüğünü söyledi. Kopuzdan uda uzanan müzik tarihini anlatan Erdoğan, okulun her yıl yetenek sınavıyla 24 öğrenci kabul ettiğini belirterek "10 senede bir tane Itri, bir tane Alaeddin Yavaşca çıksa bizim için büyük bir fetih olur" diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar ise geçmişte Türk musikisinin eğitim kurumlarında yasaklı dönemler yaşadığını belirterek "1980'li yıllarda gizli gizli ud dersi alıyordum. Bugün böyle kurumlarda Türk musikisinin yaşatıldığını görmek çok kıymetli" dedi.