Emine Erdoğan’dan mesaj: Sıfır Atık Forumu'yla çevre bilincini güçlendireceğiz
Emine Erdoğan, sosyal medya mesajında İstanbul'da ikincisi rüzenlenecek Uluslararası Sıfır Atık Forumu'yla ilgili "Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık anlayışıyla hayat bulan forumda, 160'tan fazla ülkeden temsilciler ortak evimiz dünya için buluşacak. COP31 sürecine katkı sunacağına inandığım zirvenin, çevre bilincini güçlendirirken, ortak sorumluluk anlayışını büyütmesini ve iklim kriziyle mücadelede kalıcı işbirliklerini desteklemesini temenni ediyorum" dedi.