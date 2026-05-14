Hazırlanan iddianame tamamlandı: Özcan’a rekor hapis talebi
Bolu eski Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 19 şüpheli hakkında yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturmasında iddianame tamamlandı.
178 sayfalık iddianamede, Özcan hakkında BOLSEV Vakfı üzerinden 34 vatandaştan toplanan 845 bin liralık kurban bağışlarının kesim yapılmadan kullanıldığı iddiasıyla nitelikli dolandırıcılıktan 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
İddianamede ayrıca marketlerle yapılan reklam sözleşmeleri, kabul etmeyen zincir marketlere baskı uygulandığı ve ruhsat süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü.
Özcan ve Süleyman Can'ın bir müteahhitten ruhsat işlemleri karşılığında 2 milyon 500 bin lira talep ettiği, 1 milyon liranın nakit, 1 milyon 500 bin liranın çek olarak planlandığı belirtildi. Süleyman Can'ın ise 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilmesi talep edildi.
Soruşturma kapsamında 35 dakikalık ses kaydının dosyaya girdiği, bazı ödemelerin "iade" olarak geri gönderildiği de iddialar arasında yer aldı. Özcan ise suçlamaları reddederek dolandırıcılık kastı olmadığını savundu.
