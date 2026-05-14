İçişleri Bakanı Çiftçi: Ülkemizi her alanda daha güçlü yarınlara taşımayı sürdüreceğiz

Bakan Çiftçi, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Çiftçi, Erzurum'un imanla yoğrulmuş gönül iklimi, dadaşlık ruhu ve millet sevdasıyla asırlardır milli iradeyi en güçlü şekilde sahiplenen şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti, sadece bir siyasi hareket değil, milletin bağrından doğmuş büyük bir dava hareketi olduğunu ifade eden Bakan Çiftçi, şunları söyledi: "Vesayet odaklarına, karanlık hesaplara ve Türkiye üzerinde oyun kurmak isteyen çevrelere karşı milletimizle omuz omuza verdiğimiz mücadelede Erzurum teşkilatlarımız her zaman en güçlü iradeyi ortaya koymuştur. Allah'ın izniyle, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yükselen Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, eser ve hizmet siyasetinden ayrılmadan ülkemizi her alanda daha güçlü yarınlara taşımayı sürdüreceğiz."

Bakan Çiftçi, "Gece gündüz demeden çalışan her bir teşkilat mensubumuz, Türkiye'nin daha güçlü yarınlara ulaşması adına büyük bir sorumluluk üstlenmektedir. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve davamıza olan inancımızı daim eylesin" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör