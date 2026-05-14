Kraliçeye BAYKAR sunumu
Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında Türkiye'ye ziyaret düzenleyen Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki heyet, Baykar'ın Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ziyaret sırasında heyete sunum yaptı. Baykar tarafından üretilen insansız hava araçları ve kamikaze platformlarına ilişkin bilgiler veren Bayraktar, kamikaze çözümlerinin gerektiğinde geri alınabildiğini ve böylece gereksiz maliyetlerin önüne geçildiğini söyledi. Bayraktar, "Umarım hiç kullanmak zorunda kalmazsınız. Çünkü dronlar bir bakıma caydırıcılık unsuru. Yeterince fazla sayıda üretirseniz kimse size saldıramaz" dedi. Platformların teknik özelliklerinden örnekler veren Selçuk Bayraktar, "Bu kadar çok silahtan, silahlandırma detayından bahsettiğim için kusura bakmayın ama maalesef dünyanın ve yaptığımız işin talihsiz yanı bu" diye konuştu.