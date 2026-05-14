Özgür Özel'e istifa çağrısı: Susan da bu düzenin parçasıdır

CHP Eski Pendik İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Narsap ve İBB'nin CHP'li eski meclis üyesi Hüseyin Sağ, CHP yönetimine ve Genel Başkan Özgür Özel'e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Narsap, "CHP'de yaşanan çürümüşlüğe susan da bu düzenin parçasıdır" diyerek sessiz kalan milletvekilleri ve yöneticilerini eleştirdi, partinin sahipsiz olmadığını belirterek "derhal istifa" çağrısı yaptı.

Hüseyin Sağ ise Özkan Yalım'a yönelik ifadelerinde belediyelerde rüşvet, yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını sıralayarak "halı çalma, rüşvet alma, araç tahsisi" gibi örnekler verdi. Sağ bazı belediye başkanlarını rüşvet ve çıkar ilişkileriyle suçlayarak sert ifadeler kullandı.