Panter obüsleri 40 km’den vuruyor
İzmir'de EFES-2026 Tatbikatı kapsamında 'Panter' obüsü ile Seferihisar Alankırı'ndan hedef bölgeye atış gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkânlarla BMC, ASELSAN ve Makine Kimya Endüstrisi iş birliğiyle geliştirilen T-155 Panter obüsü 2 dakika gibi çok kısa sürede mevzilenebilirken, dakikada 6 atım yapıyor, 40 km uzaklıktaki hedefi vurabiliyor. Panter obüsünde top komutanı, nişancı, doldurucu, doldurucu yardımcısı ve sürücü olmak üzere 5 mürettebat görev aldı. Top komutanından komut alan nişancı, obüsü 2 dakikada atış konumuna hazır hale getirdi. Top komutanının komutu ile doldurucu tarafından mermi, atım yatağına, doldurucu yardımcısı tarafından ise barut, atım yatağına yerleştirildi. Doldurucu yardımcısı 'kama kapat' komutu verdi. Nişancı, gerekli koordinatları arayüz bilgisayarına girerek namluyu hedefe yönlendirdi. Ardından top komutanının emri ile ateş gerçekleştirilerek ilk atım tamamlandı.