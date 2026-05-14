SON DAKİKA... Başkan Erdoğan Kazakistan’da... Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki yıllık aranın ardından geldiği Kazakistan'da temaslarını sürdürüyor. Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi Gayrıresmi Zirvesi katılmak üzere geldiği başkent Astana'da bulunan Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı. Törende, Başkan Erdoğan karşılama kıtasını selamladıktan sonra iki ülke milli marşları okundu. Başkan Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, resmi törenin ardından ikili görüşmeye geçti.