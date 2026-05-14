SON DAKİKA... Başkan Erdoğan Kazakistan’da... Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı

SON DAKİKA... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’ın başkenti Astana’daki Bağımsızlık Sarayı’nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan ve Tokayev, ikili görüşmenin ardından Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na başkanlık edecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki yıllık aranın ardından geldiği Kazakistan'da temaslarını sürdürüyor. Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi Gayrıresmi Zirvesi katılmak üzere geldiği başkent Astana'da bulunan Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı. Törende, Başkan Erdoğan karşılama kıtasını selamladıktan sonra iki ülke milli marşları okundu. Başkan Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, resmi törenin ardından ikili görüşmeye geçti.
Başkan Erdoğan'a Kazakistan temaslarında eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.