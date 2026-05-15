190 milyarlık bahis çetesine operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, bir suç örgütünü takibe alan siber polis, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden milyonlarca liralık transfer yürüttüğünü belirledi. Örgütün, yasadışı bahis hizmetleri ve oltalama yöntemiyle dolandırıcılıktan elde ettiği parayı ise kripto para ile kuyumcu ve döviz büroları üzerinden yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar akladığı tespit edildi. Adana merkezli 21 ilde, 228 ayrı adreste aralarında örgüt lideri Selahattin Akın Uzun ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ile banka yöneticileri, polisler, avukatlar ve şirket sahiplerinin de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'daki evinde gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın, MASAK incelemesine göre 2022–2024 arasında hesaplarına 16 milyon 141 bin TL giriş, 1 milyon 472 bin TL çıkış olduğu belirlendi. Ayrıca elektronik para kuruluşları üzerinden yapılan incelemelerde; aynı dönemde Kütahyalı'nın hesaplarına Sipay, Fzpay, Paladyum, Elekse, Birleşim Ödeme ve Faturamatik olmak üzere altı farklı ödeme kuruluşundan, toplam 35 milyon 201 bin TL giriş olduğu değerlendirildi.



MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

SORUŞTURMA kapsamında 3 elektronik para ve ödeme kuruluşu, Adana'daki 3 kuyumcu ile bir döviz bürosuna el konularak kayyum atandı. Ayrıca şüphelilere ait 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konulurken, 8 bin 500 yasadışı bahis sitesi erişime kapatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Vatandaşlarımızın alın terini ve geleceğini hedef alan her türlü suç yapısıyla mücadelemizi, aynı sarsılmaz iradeyle sürdüreceğiz" açıklaması yaptı.