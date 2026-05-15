AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e tepki: Senin genel başkanlığın rüşvet ve delege borsasıyla şaibelidir!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir'de Ferdi Zeyrek Bayraklı İlçe Spor Kompleksi açılışında kendisine yönelik söylediği "Adam iktidar partisinde hasbelkader önemli görevlere gelmiş, oradaki gücünü bu şehirdeki hizmetleri durdurmaya, bu şehir aleyhine kullanıyor. Onların gençleri bir yere gelince İzmir'e hizmeti engellemeye çalışıyor" sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi.

AK Partili İnan, şunları söyledi:

Benim siyasi geçmişimde 'hasbelkader' tek bir an yoktur ama senin genel başkanlığın rüşvet ve delege borsasıyla şaibelidir. Bize iftira atmadan önce; dönüp orada oturan protokole, o büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarına destek görüp görmediklerini sor. Sana gerçeği söylemiyorlarsa, aranızdaki iletişim dağınıklığını biz toparlayacak değiliz. WhatsApp'tan arkadaşlarına küfürler saydıracağına, git kendi başkanlarından doğru bilgi al. Onları kendinden ve rüşvetçi arkadaşlarından uzak tut da biraz iş üretsinler. Duruşumuz nettir: İzmir için taş üstüne taş koyan herkesin emrindeyiz.