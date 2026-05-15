AK Partili Seda Sarıbaş'ın oğlu hakkında alçak iftira! "Okulu silahla bastı" yalanı çöktü!

"Belirtilen şekilde basında yer alan haberler ve yakın tarihte Kahramanmaraş ilinde ve Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde ortaöğretim kurumlarında meydana gelen elim olaylardan sonra toplumda oluşan hassasiyet göz önüne alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, böyle bir olayın meydana gelmediği anlaşılmıştır."

OYUNCAK TABANCA DETAYI

Başsavcılık açıklamasında, haberlerde bahsi geçen CİMER başvurularına yönelik inceleme detayları da paylaşıldı. Söz konusu başvuruların, şüpheliler hakkında TCK'nın 217/A maddesi kapsamında başlatılan soruşturmanın ardından, "kişileri suçtan kurtarmaya yönelik" yapıldığı müracaatlar olduğu değerlendirildi.

Olayın aslına ilişkin inceleme sonuçları açıklamada şöyle detaylandırıldı:

"2024 yılı içerisinde Aydın ilinde faaliyet gösteren bir özel okulda bazı öğrencilerin okula getirdikleri boncuk atan oyuncak tabanca ile fotoğraf çekilmesi olayı ile ilgili okul idaresi tarafından disiplin soruşturması yapıldığı, okula oyuncak tabanca getiren öğrenci hakkında beş gün okuldan uzaklaştırma cezası verildiği, CİMER başvurusuna eklenen fotoğrafın işbu disiplin soruşturmasına konu fotoğraf olduğu, bu öğrencinin velisinin bir kamu görevlisi ya da milletvekili olmadığı, bu olayın çarpıtılarak ve bağlamından kopartılarak gerçeğe aykırı habere dayanak yapılmaya çalışıldığı anlaşılmıştır."