AK Partili Seda Sarıbaş'ın oğlu hakkında alçak iftira! "Okulu silahla bastı" yalanı çöktü!
Türkiye’yi sarsan okul saldırılarını fırsat bilip toplumda panik ve kaos iklimi yaratmak isteyen karanlık odaklar, bu kez AK Partili vekili ve ailesini hedef aldı. Aydın’daki bazı yayın organları üzerinden, AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş’ın oğlu hakkında ortaya atılan "Okulu silahla bastı" şeklindeki alçak iftiranın gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Kirli algı operasyonuna imza atan internet sitesi imtiyaz sahibi Yelis Ayaz, yakalanarak tutuklandı.
Aydın'da bir internet haber sitesinde, AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş'ın oğlunun eğitim gördüğü özel okula silahla girdiğine ve konunun CİMER kayıtlarına geçtiğine dair iddialar yer aldı.
Şikayet üzerine Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, söz konusu iddiaların asılsız olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan internet sitesinin imtiyaz sahibi Yelis Ayaz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 217/A maddesi uyarınca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklandı.
BAŞSAVCILIKTAN KAMUOYUNA AÇIKLAMA
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, son dönemde farklı illerdeki eğitim kurumlarında yaşanan üzücü olaylar nedeniyle toplumda oluşan hassasiyete dikkat çekildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Belirtilen şekilde basında yer alan haberler ve yakın tarihte Kahramanmaraş ilinde ve Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde ortaöğretim kurumlarında meydana gelen elim olaylardan sonra toplumda oluşan hassasiyet göz önüne alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, böyle bir olayın meydana gelmediği anlaşılmıştır."
Hiçbir somut dayanağı bulunmayan, halk arasında korku, panik ve endişe oluşturabilecek nitelikteki haberleri yapanlar hakkında soruşturma yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, toplumsal hassasiyetlerden istifade edilerek manipülasyon yapıldığı aktarıldı.
OYUNCAK TABANCA DETAYI
Başsavcılık açıklamasında, haberlerde bahsi geçen CİMER başvurularına yönelik inceleme detayları da paylaşıldı. Söz konusu başvuruların, şüpheliler hakkında TCK'nın 217/A maddesi kapsamında başlatılan soruşturmanın ardından, "kişileri suçtan kurtarmaya yönelik" yapıldığı müracaatlar olduğu değerlendirildi.
Olayın aslına ilişkin inceleme sonuçları açıklamada şöyle detaylandırıldı:
"2024 yılı içerisinde Aydın ilinde faaliyet gösteren bir özel okulda bazı öğrencilerin okula getirdikleri boncuk atan oyuncak tabanca ile fotoğraf çekilmesi olayı ile ilgili okul idaresi tarafından disiplin soruşturması yapıldığı, okula oyuncak tabanca getiren öğrenci hakkında beş gün okuldan uzaklaştırma cezası verildiği, CİMER başvurusuna eklenen fotoğrafın işbu disiplin soruşturmasına konu fotoğraf olduğu, bu öğrencinin velisinin bir kamu görevlisi ya da milletvekili olmadığı, bu olayın çarpıtılarak ve bağlamından kopartılarak gerçeğe aykırı habere dayanak yapılmaya çalışıldığı anlaşılmıştır."