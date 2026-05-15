Bakan Göktaş: “Türkiye Yüzyılı’nı daha sağlam biçimde tahkim ettiğimiz bir dönem olarak inşa ediyoruz”

Ardından Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Göktaş, vatandaşlarla da sohbet etti. Esnaf ziyareti sırasında Göktaş ile hatıra fotoğrafı çektiren yaşlı bir kadın, gözyaşlarına hakim olamadı. AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Göktaş, partililerle bir araya geldi. Daha sonra Şevket Dingiloğlu Engelsiz Yaşam Parkı'nın açılışına katılan Bakan Göktaş, parkın engelli vatandaşlar ve ailelerine hayırlı olmasını diledi. Bir ülkenin sosyal mimarisinin temelinde insan olduğunu belirten Göktaş, bu mimarinin taşıyıcı sütunlarında aile, sosyal adalet, erişilebilirlik ve dayanışmanın bulunduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu eser ve hizmet siyasetini herkesin yakından gördüğünü dile getiren Göktaş, "Biz Türkiye Yüzyılı'nı sadece yeni yatırımların, büyük projelerin, teknolojik hamlelerin yüzyılı olarak görmüyoruz. Biz Türkiye Yüzyılı'nı ülkemizin sosyal mimarisini daha sağlam, daha kuşatıcı ve daha adil biçimde yeniden tahkim ettiğimiz bir dönem olarak inşa ediyoruz." diye konuştu.