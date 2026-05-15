Başkan Erdoğan Avrupa şampiyonu olan milli tekvandocuları tebrik etti: Bizleri gururlandırdılar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda 6 altın, 4 gümüş, 12 bronz olmak üzere toplam 22 madalya kazanarak üst üste 3'üncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli sporcularımızı, bizleri gururlandıran bu büyük başarıları nedeniyle canıgönülden tebrik ediyorum" dedi.