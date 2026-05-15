Emine Erdoğan Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı’nı Açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kazakistan'ın önde gelen tarım üniversitelerinden biri olan Seyfullin Devlet Tarım Teknik Üniversitesi'ni ziyaret etti. Yöresel kıyafetler giyen ve ellerinde Kazakistan ve Türkiye bayraklarını taşıyan öğrenciler, Emine Erdoğan'ı 'Hoş geldiniz' diyerek karşıladı. Emine Erdoğan, Kazakistan Sağlık Bakanı Akmaral Alnazarova ve beraberindekilerle üniversitede kurulan Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılışını yaptı. Laboratuvarı gezen Erdoğan'a eşlik eden Rektör Tireuov, laboratuvardaki çalışmalar ve sıfır atık programı kapsamında Türkiye ile işbirliklerine ilişkin bilgi verdi.

Erdoğan, üniversitede yapılan organik tarım çalışmaları sonucu üretilen ürünlerin yer aldığı stantları gezerek, organik tarım çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Emine Erdoğan ve beraberindekilere Kazak çalgıları eşliğinde Türkçe ve Kazakça müzik dinletisi sunuldu. Dinletide yer alan 'Dombra' şarkısına Emine Erdoğan, alkışlarıyla eşlik etti. Emine Erdoğan, "Türkiye'nin dost eli TİKA'nın destekleriyle, Saken Seyfullin Kazak Tarım Teknik Araştırma Üniversitesi'ne kazandırılan laboratuvarın, sıfır atık, sürdürülebilir tarım, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi alanlarında önemli çalışmalara ev sahipliği yapacağına yürekten inanıyorum" paylaşımı yaptı.