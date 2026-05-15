Gönül coğrafyamız müreffeh olmalı

Suriye'nin Halep kentini ziyaret eden İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet, yoğun temaslarda bulundu. Vali Azzam Garib, Bilal Erdoğan'a Halep Kalesi'nin maketini hediye etti. Ardından tarihi Emevi Camisi'ni ziyaret eden heyet, restorasyon çalışması hakkında bilgi aldı. Uluslararası Demokratlar Birliği'nce (UID) düzenlenen 'Ortak Akıl Buluşması' programı da katılan Bilal Erdoğan, Suriye'nin güçlü bir ülke, Türkiye'nin kardeş komşu ülkesi olmasının sadece Suriye'nin değil insanlık vicdanının bir başarısı olacağını söyledi.

KENDİMİZİ EVİMİZDE HİSSEDİYORUZ

"Suriye için ne yapılabilir" anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayan Bilal Erdoğan, "Bizim Suriye ile kardeşliğimiz başka şeye benzemez. Burada kendimizi gerçekten evimizde hissediyoruz. Çünkü bizim başkalarının anlamayacağı bir gönül coğrafyamız var kalbimizde ateşi yanan" dedi. Türkiye'nin 21. Yüzyıl'a damga vuran ülkelerden biri olduğunu söyleyen Bilal Erdoğan, şöyle konuştu: "Dünyada bu büyük güç rekabetleri sürerken eğer bir medeniyet nöbetinin devri gerçekleşecekse, Türkiye'nin nerede durduğu, bu transformasyonda, bu önemli dönüşümde çok önemli rol oynayacaktır. Onun için Türkiye sadece kendisinin güçlenmesi değil, Türkiye ile birlikte bu insanlık vicdanı ittifakına üye bütün kardeş ülkelerin bütün gönül coğrafyamızın mensuplarının da müreffeh, istikrarlı, huzurlu, güçlü olması için çalışmak zorundadır."