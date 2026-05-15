Kazakistan petrolünü dünya pazarına taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kazakistan'da Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Burada ev sahibi Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile baş başa görüşen Erdoğan, ardından mevkidaşı ile Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti. Erdoğan, ortak basın toplantısında özetle şöyle konuştu:

İŞBİRLİĞİMİZİ İLERİ TAŞIYACAĞIZ: Sayın Tokayev'le ve heyetle görüşmelerimizde ticaret, ulaştırma, enerji, sağlık, madencilik, kültür, eğitim, teknoloji ve savunma sanayii gibi alanlardaki işbirliğimizi etraflıca değerlendirdik. İş çevrelerimizi Kazakistan'daki yatırımlarını artırmaları ve ortaklığımızı pekiştirecek bağlar kurmaları yönünde teşvik etmeye devam ediyoruz. Ticaret ve yatırım ilişkilerimizi çarpan etkisiyle büyüten askeri ve savunma sanayii işbirliğimizi daha ileriye taşıyacak projeleri de görüştük.

GÜNÜMÜZÜN İPEK YOLU: Enerjide kaynak çeşitliliği konusunda son yıllarda attığımız adımlarımızda Kazakistan özel bir yere sahip. Dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından olan Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. İpek Yolu'nun günümüzdeki karşılığı olan Hazar Geçişli Doğu-Batı ortak koridorunun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Biz, Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının Batı'ya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz.

YENİ KÖPRÜLER: Doğu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyamızda "dilde, fikirde, işte birlik" şiarıyla yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız. Türk dünyasının ortak kültürel hazinelerini, büyük şahsiyetlerin fikirlerini, eserlerini ve manevi miraslarını gelecek nesillere aktarmayı müşterek sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Sayın Tokayev'in destekleriyle Türkiye Maarif Vakfı'nın Astana ve Almata'da birer okul açması için çalışmalara başlandı.

MANEVİ DESTEĞİNİZİ HİSSETTİK: Kazakistan'ın bizlerle gönül bağına, asrın felaketi olarak adlandırdığımız 6 Şubat depremlerinin hemen ertesinde 86 milyon olarak şahitlik ettik. O zor dönemde Kazak kardeşlerimizin ve Kazakistan devletinin maddi manevi desteğini her daim yanımızda hissettik. Bugün de Kazakistan'ın Gaziantep'te inşa ettiği ilkokulun açılışını gerçekleştirmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

TÜRK DÜNYASI TÜRKİSTAN'DA BULUŞUYOR

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi Gayriresmi Zirvesi, bugün Türk dünyasının manevi başkenti olarak kabul edilen Türkistan'da, Kazakistan Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da iştirak edeceği zirvede, Türk dünyasının ortak geleceğine yön verecek stratejik başlıklar ele alınacak. Erdoğan, zirvede gözlemci sıfatıyla KKTC'nin temsil edilecek olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

TOKAYEV'DEN ERDOĞAN'A DEVLET NİŞANI

Tokayev tarafından Erdoğan'a, "Hoca Ahmet Yesevi Nişanı" takdim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıymetli kardeşimin tevcih ettiği Hoca Ahmet Yesevi nişanı için de gönülden teşekkür ediyorum. Bu nişanı ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir simgesi olarak taşımaktan bahtiyar olacağım" dedi. Tokayev ise, bu ödülün tüm Kazak halkının Türk milletine ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na duyduğu derin saygının bir göstergesi olduğunu kaydederek, "Özellikle belirtmek isterim ki Sayın Erdoğan, bu prestijli ödülün ilk sahibi olmuştur" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 'Astana Alem AI Yapay Zekâ Merkezi'ni ziyaret etti.

HEDEFİMİZ BİRDİR İSTİKAMETİMİZ NETTİR

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, "Türkiye, Kazakistan'ın en önemli stratejik ortaklarından biridir. İki ülkeyi, yüzyıllar boyunca şekillenen kardeşlik bağları ile ortak kültürel ve manevi değerler birleştirmektedir. Bizler birbirine gönülden destek veren kardeş ülkeleriz. Hedefimiz birdir, istikametimiz nettir. En önemli görevimiz ise halklarımız arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve refah seviyesini yükseltmektir" dedi. Tokayev, Türkiye'nin siyasi etkisi güçlü, ekonomisi sağlam ve uluslararası itibarı yüksek bir devlet olduğuna dikkati çekerek "Bunun, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde gerçekleştiğine bütün dünya şahittir. Hiçbir şüphe yoktur ki Türkiye'nin büyük başarılara ulaşması ve yüksek seviyelere çıkması, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ileri görüşlü liderliği ile özverili çalışmalarının bir sonucudur. Aynı zamanda bunun temelinde Türk halkının bilgeliği, çalışkanlığı, cesareti ve birlik ruhu bulunduğuna inanıyorum" diye konuştu.



13 ANLAŞMA İMZALANDI



Erdoğan ve Tokayev'in huzurunda iki ülke arasında yatırım, finansman, kültür, hukuk, eğitim, ulaşım, medya, enerji ve savunma gibi alanlarda 13 anlaşma imzalandı. Anlaşmalar arasında ANKA İnsansız Hava Araçlarının Üretimi ve Bakımı için Ortak Girişim Kurulmasına İlişkin Anlaşma da yer aldı. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Ebedi Dostluk ve Ortaklık Bildirisi, Erdoğan ve Tokayev tarafından imzalandı.

'İSRAİL, İNSANLIĞIN ORTAK DEĞERLERİNİ AYAKLAR ALTINA ALMAKTADIR'

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Kazinform haber ajansı için "Avrasya'da Barışın Anahtarı: Türk Dünyası" başlıklı bir makale kaleme aldı. Erdoğan, makalede bölgesel çatışmalar ve krizlerin bugün küresel ölçekte ortak güvenliğe, ekonomik refaha ve istikrara yönelik meydan okuma niteliğinde olduğuna işaret etti. "Küresel sistemin daha adil ve kapsayıcı bir niteliğe kavuşması adına anlamlı bir ilerleme kaydedilemedi. Tam tersine kurallara dayalı uluslararası düzen daha fazla erozyona uğradı" değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, bunun en açık ve acı örneğinin Gazze'de yaşananlar olduğuna dikkati çekti. Erdoğan, "İsrail, işlediği insanlık suçlarıyla insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına almaktadır. Türkiye olarak, küresel ve bölgesel krizlerin üstesinden ancak 'uygulanabilir kurallara' dayalı bir düzen inşa ederek gelinebileceğini savunuyoruz. Küresel barış ve refah adına yürüttüğümüz ilkeli diplomasimizin dünya çapında tebarüz ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi. ANKARA





ERDOĞAN, TÜRKİYE-KAZAKİSTAN İŞ FORUMU'NDA KONUŞTU:

15 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİNE KARARLILIKLA YÜRÜYORUZ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan İş Forumu Kapanış Toplantısı'nda şunları söyledi: Artık karşımızda toplam dış ticaret hacmi 145 milyar doları bulan Orta Asya'nın en büyük ekonomisine sahip bir Kazakistan var. 5 bin 500'e yakın şirketimiz inşaattan finansa, turizmden bilişime, 6 milyar dolara ulaşan yatırımlarıyla sadece refahı değil, aynı zamanda kardeşliğimizi de destekliyor. Karşılıklı güvene dayalı bir güçlü ortaklığımız sayesinde ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla 10 milyar dolara yaklaştı. Hedefimiz olan 15 milyar dolara sürdürülebilir ve dengeli şekilde ulaşmak için çabalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye olarak yıllar öncesinden kaynak çeşitliliğini sağlamak suretiyle enerji arz güvenliğini temin etmiş bir ülkeyiz. Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. Küresel ekonomide Avrasya bölgesini daha rekabetçi bir konuma ulaştırma hedefimizi sürdürüyoruz.

HOCA AHMET YESEVİ İLKOKULU AÇILDI

Erdoğan ve Tokayev, 6 Şubat depremlerinin ardından Kazakistan tarafından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde inşa edilen 'Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nun açılışını yaptı.