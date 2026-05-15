Kızılay için özel kanun: Yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu!

AK Parti, dünyanın dört bir yanındaki afetlere ve ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran Kızılay için hazırlanan yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. 9 maddeden oluşan yasa teklifinde öne unsurlar şöyle:

İHTİYAÇ SAHİPLERİ: Teklif ile Kızılay'ın yardım edeceği ihtiyaç sahiplerinin tanımı; netleştirilip genişletiliyor. Buna göre yoksul, engelli ve yaşlılar ile göç edenlerin gereksinimleri de kurum tarafından karşılanacak.

KIZILAY'IN GÖREVİ: Kızılay'ın görevi; 'hiçbir ayrım gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerinin desteklenmesi, afet, acil durum ve savaş hallerinde ortaya çıkan olumsuzlukların giderilmesi ve toplum sağlığının korunması' olarak belirleniyor. Kurum; afet ve acil durumlar ile savaş zamanlarında hastalıkların önlenmesi, sağlık koşullarının iyileştirilmesi ve insanların yaşadığı olumsuzlukların ortadan kaldırılması amacıyla çalışmalar yapacak.

BAŞKA KURUM OLMAYACAK: Kurumun adı, bayrağı ve ambleminin uluslararası koruma ve tarafsızlık işareti olduğu; savaş esirlerini ziyaret, aile birleşimi ve kayıp araştırması gibi insani aracılık görevlerini yürüteceği hükme bağlanıyor. Kızılay, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç ağından Türkiye'ye gelecek yardımları alma konusunda tek yetkili kuruluş olarak kabul ediliyor. Aynı amaca yönelik başka kurum oluşturulamayacak.

VERGİ MUAFİYETLERİ: Kurumun mali yükünü hafifletmek için cezaevi yapı harcı muafiyeti getiriliyor ve kuruluş amacı doğrultusunda ticari amaç gütmeksizin ithal edilen bilimsel cihazlar, tıbbi teşhis ve tedavi araçları ile ilaç kalite kontrol maddeleri gümrük vergisinden muaf tutuluyor.

KAN BAĞIŞLARI: Kamuya ait sağlık kuruluşlarına temin edilen kan bileşenlerinin bedellerinin, ilgili kurumların alacaklarından mahsup edilerek Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla doğrudan Türk Kızılaya aktarılması sağlanıyor. Böylece kan hizmetlerinin sürdürülebilirliği yasal güvenceye kavuşturuluyor.

TAZMİNAT ÖDENECEK: Olağanüstü dönemler ile afet, savaş ve çatışma zamanlarında Türk Kızılay'ının faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere faaliyet bölgesinde bilfiil görev alan personele de nakdi tazminat ödenecek.

ÇADIR VE KONTEYNER ALIMLARI: Kızılay; çadır, konteyner gibi afet kapsamında ihtiyaç duyulan ürünleri ihale kanunu kapsamı dışında, doğrudan kendi iştiraklerinden temin edebilecek.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör