Önce inkâr sonra çark

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özkan Yalım'ın 170 bin Euro'luk araç VIP dönüşümünün Uşak Belediyesi bütçesinden karşılandığını önce inkâr etmişti. Yalım'ın, Özgür Özel'in evinin duvarına poşetle 200 bin TL bıraktığı ve lüks aracının 170 bin Euro'luk VİP dönüşümünü belediye bütçesinden karşıladığına dair sunduğu belgeler, CHP'deki dostlukları bir anda düşmanlığa dönüştürdü.

CHP'de birkaç hafta öncesine kadar kürsülerden Özkan Yalım'a "Selam olsun, Uşak'ta tarih yazıyor" diyen Veli Ağbaba ve Yalım'ın arkasında duran Genel Başkan Özgür Özel, itiraflar sonrası inkâr stratejisini bırakıp bu defa "kandırıldık" savunmasına sığındı.

UCU DOKUNUNCA SATTILAR

Özkan Yalım'ın itiraflarına kadar sessiz kalan Özgür Özel, aracının iç dizaynının Uşak Belediyesi tarafından ödendiğinin ortaya çıkması üzerine "Bizi hediye diye kandırdı" açıklamasını yaptı. Yalım'ın "Mesaj içeriklerini sundum" çıkışı sonrası, partiden gelen "Biz parasını ödeyecektik" savunması, "İtirafçı olana kadar beklediler, ucu dokununca sattılar" şeklinde yorumlandı.