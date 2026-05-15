Rüşvet çarkına rekor ceza talebi

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen 31. duruşmada, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık hazır bulundu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar dahil bir kısım tutuksuz sanıklar da duruşmaya katıldı. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki 104 sayfalık mütalaasını açıklayarak 9 sayfalık özet okudu.

Mütalaada Aziz İhsan Aktaş'ın kurduğu sistemle çok sayıda kamu ihalesi alındığı, örgüt yapısının varlığının kabul edildiği belirtildi.

En çok ihale alan kurumun CHP'li Beşiktaş Belediyesi olduğu ifade edildi.

Savcılık, bazı belediye başkanlarıyla yakın ilişkiler kurulduğunu ve ihalelerde rüşvet mekanizmasının bulunduğunu iddia etti.

Rıza Akpolat hakkında 35 eylemden 234 yıla kadar, Oya Tekin, Zeydan Karalar, Kadir Aydar ve Abdurrahman Tutdere hakkında 4 ila 12 yıl hapis istendi. Utku Caner Çaykara için 2 suçtan beraat, 1 suçtan 4 ila 12 yıl talep edildi. Ahmet Özer için 6 aydan 2 yıla kadar ceza istendi.

Aziz İhsan Aktaş için 280 yıla kadar hapis talebi yer aldı. Öte yandan mütalaada, sanıklar Aktaş ve Nugay hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması istendi.

Karar duruşması 15 Haziran'da görülecek.