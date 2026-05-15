SABAH yazdı para yattı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclis toplantılarında gündeme taşıdığı konularla başta İZBB Başkanı Cemil Tugay olmak üzere CHP'li meclis üyelerini terleten AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, geçtiğimiz günlerde yurt dışına çıktı. 6 günlük yurtdışı seyahati sonrası İzmir'e geri dönen Boztepe, yurt dışında kredi kartının kopyalanmış olma ihtimaline karşı hesaplarını kontrol edince büyük şok yaşadı. İZSU Genel Müdürlüğü'nün banka hesabından 415 bin 900 liralık su parası tahsilatı yaptığını görünce gözlerine inanamadı.

Yaşadığı şokun ardından hemen faturayı inceleyen Boztepe, su sayaçlarını okuyan İZSU görevlisinin 75 metreküp olan son endeksi 1075 metreküp olarak faturalandırdığını gördü. SABAH, İzmir'de İZSU Genel Müdürlüğü'nün altına imza attığı fatura skandalını 'Muhalefete faturalı gözdağı' başlığı ile manşetine taşıdı. Haberimizin ardından harekete geçen İZSU Genel Müdürlüğü inceleme başlattı. Ardından da hatalı sayaç okuması sonucu çekilen 415 bin 900 liralık bakiyeyi Boztepe'nin kişisel hesabına geri iade etti. İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, sorunun hatalı okumadan kaynaklandığını ve hatanın hızlı bir şekilde düzeltildiğini belirtti. Paranın Boztepe'nin hesabına iade edildiğini belirten yetkililer başlatılan soruşturma kapsamında sayacı yanlış okuyan görevlinin de savunmasının alındığını söyledi.

SABAH'A TEŞEKKÜR İZSU'YA SİTEM

AK Partili Meclis üyesi Hüsnü Boztepe, etkili yayınlarından ötürü SABAH'a teşekkür etti. Sorunun kısmen giderildiğini, paranın hesaba iade edildiğini doğrulayan Boztepe bankanın ek hesaptan çektiği meblağ karşılığında 21 bin lira faiz uyguladığını belirtip "Olan yine bize oldu. Banka 21 bin lira faiz parası kesmiş. Peki bu para ne olacak?" diye sordu. Boztepe, İZSU yetkililerinden zararının karşılanmasını talep etti.